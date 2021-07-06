Владимир Путин прилетит в Кузбасс ради празднования 300-летнего юбилея 6 июля 2021

Сегодня, 6 июля, президент России Владимир Путин посетит Кемеровскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
- Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса, - говорится в сообщении.
Ожидается, что российский лидер возложит цветы цветы к монументу "Память шахтерам" и посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.
Кроме того, глава государства проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Кстати, накануне появилась информация, что возможно, Путин назначит Цивилева полномочным представителем президента РФ в Сибири. Об этом сообщают множество экспертов, основываясь га том, что 300-летние Кузбасса не такая важная дата, чтобы президент посетил регион.
Отмечается, что празднование юбилея Кузбасса продлится в течение нескольких дней с соблюдением все санитарных норм.