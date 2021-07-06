Вячеслав Володин: Нужно сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем интервью газете КП сказал, что нам необходимо сделать все возможное, чтобы Владимир Путин как можно дольше оставался главой государства, ведь при нем наша страна станет еще сильнее.
- Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, - заявил он.
Также Володин отметил, что Путин обладает такими качествами, которые редко есть у людей, занимающих должности глав стран - : наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью это доброта, эмпатия и человечность.