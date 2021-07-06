В клинике «САНИТАС» (Искитим) к вашим услугам: плановые и экстренные операции

ВЗРОСЛАЯ и ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ.
Плановые и экстренные операции.
Лапароскопия и артороскопия.
№ЛО-54-01-004235 от 27 января 2017 г. № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016г. Приложение № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016 г. ЛО-54-01-00-5678
Травматология, детская и взрослая хирургия. Телефон: 8(383) 373-00-03.
ВЗРОСЛАЯ и ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ.
Плановые и экстренные операции.
Лапароскопия и артороскопия.
№ЛО-54-01-004235 от 27 января 2017 г. № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016г. Приложение № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016 г. ЛО-54-01-00-5678
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