В клинике «САНИТАС» (Искитим) к вашим услугам: плановые и экстренные операции
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В клинике «САНИТАС» (Искитим) к вашим услугам: плановые и экстренные операции

10:16:477/6/2021Фото: «Санитас»
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Травматология, детская и взрослая хирургия. Телефон: 8(383) 373-00-03.

Cтационарное отделение клиники «Санитас»

ВЗРОСЛАЯ и ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ.
Плановые и экстренные операции.
Лапароскопия и артороскопия.

Единый контакт-центр +7(383) 373 00 03

№ЛО-54-01-004235 от 27 января 2017 г. № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016г. Приложение № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016 г. ЛО-54-01-00-5678

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