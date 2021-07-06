Учительница совратила 14-летнего ученика в Новосибирске: Пару застукал экс-супруг многодетной матери
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Учительница совратила 14-летнего ученика в Новосибирске: Пару застукал экс-супруг многодетной матери

10:04:347/6/2021Фото: pixabay
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В полицию пожаловался муж педагога, сообщив, что его жена и подросток спят вместе.

Учительницы совратила своего ученика

Муж многодетной учительницы из Новосибирска обвиняет ее в связи с 14-летним мальчиком. Как стало известно, подросток находится в семье педагога под опекой. Документы на ребенка оформляли очень долго – одной из причин этого стало то, что биологический отец подростка был против опекунства. Он подозревал, что между его сыном и предполагаемой опекуншей роман. Но тем не менее, органы опеки подписали все документы и мальчик начал жить в семье 36-летней учительницы.

- И вот мы взяли этого ребенка, а в конце мая моя жена перестала играть роль любящей супруги, получив желаемое — оформив мальчика на себя. Она собрала всех детей и уехала от меня. Сняли квартиру, жили там в ужасных условиях. Я однажды приехал за детьми и обалдел. Выяснилось, что наши дети спят в одной комнате на кроватях, а мальчик этот и моя жена на полу вдвоем в соседней. А потом они мне сами признались в своей связи. Конечно, я заявил в полицию, — рассказал КП-Новосибирск муж учительницы.

Сейчас следователи выясняют, действительно ли опекун и мальчик состоят в интимных отношениях. Отметим, что подросток учился в классе у учительницы, которая впоследствии стала его опекуном.

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