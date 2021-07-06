Ограничения по России: где потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 5 июля 2021 года. Приведённые ограничения распространяются только на тех, кто перемещается между регионами. Для иностранных граждан и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения.
В ряде регионов есть нюансы, на которые путешественникам стоит обратить внимание. Так, в Москве сейчас посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста. Также рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В Московской области условия похожие, но есть ужесточение: размещение граждан в гостиницах более чем на трое суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела (дети — исключение).
В Санкт-Петербурге до 12 июля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантина для прибывших из других регионов нет.
В Республике Алтай прибывшим из других регионов и стран рекомендован карантин 14 дней.
В Архангельской области действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.
В Республике Башкортостан с 5 июля посадка в автобусы на междугородние и межрегиональные маршруты будет осуществляться только при наличии сертификата о прохождении вакцинации либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста (действителен в течение трёх суток со дня выдачи).
В Республике Бурятия введён локдаун до 11 июля, а также действует режим самоизоляции для непривитых. До 31 июля продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших на работу в регион предусмотрен карантин или ПЦР-тест. В сёлах Баянгол и Мыла Закаменского района введён пропускной режим. Въехать можно только по «прописке» (временному проживанию).
Во Владимирской области посещение массовых мероприятий на открытом воздухе возможно только с прививкой или с ПЦР-тестом.
В Республике Дагестан, Псковской области и Костромской области размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. В Республике Карелия с 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.
В Республике Калмыкия прибывшие из других стран и регионов обязаны соблюдать карантин 14 дней.
В Камчатском крае для прибывших из других стран с целью работы предусмотрен карантин 14 дней. Прибывшим для целей, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, лицам без гражданства, при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) требуется предъявить ПЦР тест, сделанный не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия. Приём и размещение в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах только при наличии у них ПЦР теста, справки на антитела или справки о вакцинации.
В Республике Коми приостановлено размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.
Для заселения в отели Краснодарского края требуется ПЦР или справка на антитела, или справка о вакцинации. С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных и официально переболевших.
В Липецкой области введён режим самоизоляции, прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР.
В Республике Мордовия прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев, прибывших с целью работы, ждет 14-дневный карантин. Временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.
В Мурманской области для заселения в санаторно-курортные организации требуется ПЦР. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки об антителах.
Въезжающие в Оренбургскую область с приграничной территории Казахстана иностранные граждане должны иметь тест ПЦР или самоизолироваться до получения отрицательного результата теста.
В Севастополе рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для иностранцев, прибывших с целью работы, — карантин. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела.
В Тюменской области до 18 июля приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
В Хабаровском крае введены ограничения на въезд в некоторые районы. Запрещён въезд граждан в с. Вострецово и в пос. Новое Устье, а также выезд. Въезд возможен только после 14 дневного карантина в обсерваторе. Введена обязательная самоизоляция.
Для въезда в Ямало-Ненецкий автономный округ гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населённые пункты Чукотского автономного округа, в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG.