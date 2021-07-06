Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применению
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Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применению

10:22:447/6/2021Фото: pixabay
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Но только по жизненным показателям, так как раньше этот препарат был запрещен для будущих мам.

Ковид-глобулин разрешили применять у беременных
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Министерство здравоохранения России включило «Ковид-глобулин» в список препаратов, которыми можно лечить ковид у беременных и недавно родивших женщин. Отметим, что изначально этот препарат был запрещен для использования у беременных, но его разрешили использовать по жизненным показателям.

Ведомство опубликовало на своем сайте методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при COVID-19. В пункте "Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19" указан "Ковид-глобулин".

- Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям, — сообщается в тексте минздрава.

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