Можно ли работать 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?

День 6 июля в православном календаре отмечен, как день почитания и особого чествования иконы Богородицы "Владимирская". С этой иконой, наверное, знакомы все верующие люди - она является чудотворной и самой популярной у православных. Очень многие приобретают данную икону для дома, считая ее универсальной, и они совершенно правы.
Этот святой лик отзывается совершенно на все просьбы верующих людей, чего бы они ни касались. Главное условие - просьбы должны быть чистыми и искренними.
Этот праздник не относится к великим и не имеет строгих запретов. Единственное, к чему призывают священники - вести себя по православному. Не злиться, не ругаться, не быть жадными, оказывать милость и помощь тем, кто просит о ней.
Запрета на работу в этот день нет. Однако желательно, по возможности, сегодня посетить храм, помолиться, можно поставить свечи за здравие и за упокой. В молитвах не забудьте поблагодарить Господа за все то, что мы имеем. Но в народе считается, что в дни подобных церковных праздников, тем более в честь такой почитаемой иконы, можно отложить тяжелую и несрочную работу на другой день.
Выходным днем на государственном уровне этот день не является, потому многие продолжают жить и трудиться в обычном для них режиме.
если вы не смогли попасть в храм- помолитесь Богородице и Господу дома. Можно молиться каноническими молитвами либо своими словами от всей души и чистого сердца. Иметь икону перед собой не обязательно, но желательно. Отсутствие иконы не говорит о невозможности молиться. Мы ведь поклоняемся не иконам, а святым, которые на них изображены.