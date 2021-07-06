Можно ли ходить на кладбище 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?

В 1480 году к реке Угре недалеко от Москвы подошли войска хана Золотой Орды - Ахмата. Правил Русью тогда Иоанн III. Его войска и войска татар расположились друг против друга. Никто не решался пойти в наступление первым.
В это время в самой Москве верующие горячо молились Владимирской иконе Божией Матери о спасении. День противостояния длился с утра и до самого вечера. Позже день получил название "стояние на Угре". Бой так и не был начат. Затем войска Иоанна начали отступать, а враги решили, что русские их заманивают в ловушку и только того и ждут, чтобы они двинулись за ними. Немного поразмыслив, хан Ахмат дал приказ отступать. Битва так и не состоялась, а великое избавление приписано было помощи Богородицы, которой неустанно молились прихожане во главе с митрополитом Геронтием.
Случилось это 6 июля и с тех пор эта дата отмечена, как день почитания Владимирской иконы Божией матери. Реку Угру стали с тех пор называть "поясом Богородицы" - якобы она защищает Москву.
В этот день православных призывают прийти в храм и помолиться почитаемому образу. Можно поставить свечи за покой и за здравие, принести свои молитвы с благодарностью и со своими личными просьбами к Богородице. Если нет возможности посетить церковь, помолитесь дома. Молитвы можно читать не только те, что есть в молитвословах, но и своими словами. Главное, чтобы они были искренними.
Посещение кладбища сегодня церковью не запрещено. Однако в дни праздников призывают отказаться от этого, поскольку посещение кладбища не способствует праздничному настроению. Помолиться об упокоении можно в храме или дома, если вы считаете нужным. Если у вас нет другого времени, чтобы навести порядок на могилках - можно это сделать и сегодня.