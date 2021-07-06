В Кемерово задержали экс-главу местного штаба Навального перед прилетом Путина
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Mini Games with No DownloadsingMini Games with No DownloadsingOver 4000 Games Available on Yandex.Games. No Installations or Downloads!Over 4000 Games Available on Yandex.Games. No Installations or Downloads!Over 4000 Games Available on Yandex.Games. No Installations or Downloads!ArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesБольше на yandex.comЯндекс.Директ18+;Скрыть объявление

В Кемерово задержали экс-главу местного штаба Навального перед прилетом Путина

10:57:557/6/2021Фото: Фейсбук
0

По словам задержанного, правоохранители начали душить его.

Калиниченко задержали за неуплату алиментов

Накануне в Кемерово задержали оппозиционера Станислава Калиниченко. По его словам, его остановили люди, которые даже не представили, при этом они наехали на его брата. После задержания Калиниченко арестовали на 10 суток за неуплату алиментов. Отметим, что в момент задержания в минувший понедельник он шел на похороны отца друга.

- Когда я переходил дорогу, на меня напали двое неизвестных. не представились, не предъявили документов: один был в гражданской одежде, второй — в камуфляжной форме, — рассказал мужчина. — Они начали применять силу, выкручивать руки, препятствовать моему свободному передвижению. На вопрос, почему они это делают, они начали говорить, что у них необходимость осуществить привод. Они начали меня хватать, душить — вот есть следы, — показал мужчина на свою шею. — Вдвоем накинулись. Третий стоял подальше, сотрудник центра „Э“ Дмитрий Альберт, он пытался всё это снять. Эти двое усадили меня в свой личный автомобиль, пристегнули наручника, когда сдавали назад придавали ногу <моему брату> Филиппу, - сообщает Тайга.инфо.

Также Калиниченко отмечает, что он исправно платит алименты, а задержали его из-за того, что в город 6 июля прилетает президент Владимир Путин.

Напомним, что Калиниченко возглавлял местный штаб Алексея Навального (организация запрещена в РФ). Его уже задерживали в январе на протестных акциях.

Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
задержаниеоппозиционерглава штаба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильно ли поступили правоохранители?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пьяная пассажирка испинала ногами глухонемого водителя из-за проезда в 207 рублей в Новосибирске. Видео скандала попало в сеть
10:53:02 7/6/2021
Пьяная пассажирка испинала ногами глухонемого водителя из-за проезда в 207 рублей в Новосибирске. Видео скандала попало в сеть
Как убивала знакомого и прятала его тело в шкаф, показала на видео преступница в Новосибирске
10:42:50 7/6/2021
Как убивала знакомого и прятала его тело в шкаф, показала на видео преступница в Новосибирске
Молитва на 6 июля слушающей верующих Владимирской иконе Божией Матери
10:25:22 7/6/2021
Молитва на 6 июля слушающей верующих Владимирской иконе Божией Матери
Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применению
10:22:44 7/6/2021
Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применению
Гороскоп на 7 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:41 7/6/2021
Гороскоп на 7 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскВ клинике «САНИТАС» (Искитим) к вашим услугам: плановые и экстренные операции
10:16:47 7/6/2021
В клинике «САНИТАС» (Искитим) к вашим услугам: плановые и экстренные операции
Учительница совратила 14-летнего ученика в Новосибирске: Пару застукал экс-супруг многодетной матери
10:04:34 7/6/2021
Учительница совратила 14-летнего ученика в Новосибирске: Пару застукал экс-супруг многодетной матери
Вячеслав Володин: Нужно сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше
9:50:51 7/6/2021
Вячеслав Володин: Нужно сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше
Владимир Путин прилетит в Кузбасс ради празднования 300-летнего юбилея 6 июля 2021
9:45:09 7/6/2021
Владимир Путин прилетит в Кузбасс ради празднования 300-летнего юбилея 6 июля 2021
БердскСергей Хорошилов и Александр Окунев захотели стать депутатами Бердска. Новый список кандидатов на выборы 19 сентября 2021
9:43:03 7/6/2021
Сергей Хорошилов и Александр Окунев захотели стать депутатами Бердска. Новый список кандидатов на выборы 19 сентября 2021