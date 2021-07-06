В Кемерово задержали экс-главу местного штаба Навального перед прилетом Путина

Накануне в Кемерово задержали оппозиционера Станислава Калиниченко. По его словам, его остановили люди, которые даже не представили, при этом они наехали на его брата. После задержания Калиниченко арестовали на 10 суток за неуплату алиментов. Отметим, что в момент задержания в минувший понедельник он шел на похороны отца друга.
- Когда я переходил дорогу, на меня напали двое неизвестных. не представились, не предъявили документов: один был в гражданской одежде, второй — в камуфляжной форме, — рассказал мужчина. — Они начали применять силу, выкручивать руки, препятствовать моему свободному передвижению. На вопрос, почему они это делают, они начали говорить, что у них необходимость осуществить привод. Они начали меня хватать, душить — вот есть следы, — показал мужчина на свою шею. — Вдвоем накинулись. Третий стоял подальше, сотрудник центра „Э“ Дмитрий Альберт, он пытался всё это снять. Эти двое усадили меня в свой личный автомобиль, пристегнули наручника, когда сдавали назад придавали ногу <моему брату> Филиппу, - сообщает Тайга.инфо.
Также Калиниченко отмечает, что он исправно платит алименты, а задержали его из-за того, что в город 6 июля прилетает президент Владимир Путин.
Напомним, что Калиниченко возглавлял местный штаб Алексея Навального (организация запрещена в РФ). Его уже задерживали в январе на протестных акциях.