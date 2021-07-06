Почему жители Бердска влюбились в сгущенку коробейников из Белоруссии и заразны ли коронавирусом торговцы на площади Горького?
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Почему жители Бердска влюбились в сгущенку коробейников из Белоруссии и заразны ли коронавирусом торговцы на площади Горького?

11:38:147/6/2021,София МальцеваФото: Софии Мальцевой
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В основном на прилавках белорусской ярмарки можно найти молочную и мясную продукцию. Поскольку первое место по объему экспорта в Россию из Белоруссии занимают молочные продукты, а на втором - мясные. Покупатели при этом не против продуктов от западной соседки России.

Ярмарка на площади Горького продлится до 8 июля

1 июля 2021 года на площади Горького в Бердске развернулись прилавки с продуктами, одеждой и бытовой техникой из Белоруссии.

5 июля “Курьер. Среда. Бердск” решил расспросить продавцов - как у них идут продажи в период ограничений, чем отличается их продукция и в чем плюсы продаж в разных городах страны.

В основном на прилавках белорусской ярмарки можно найти молочную и мясную продукцию. Поскольку первое место по объему экспорта в Россию из Белоруссии занимают молочные продукты, а на втором - мясные. Покупатели при этом не против продуктов от западной соседки России.

- Мне нравятся белорусские продукты. Они отличаются натуральностью. Например, сгущенку я взяла у себя в военном городке, ну там совсем не то качество. Хотя цена такая же. В отличие от белорусской сгущенки - эта сворачивается. Даже молочно-сливочного вкуса нет, полбаночки выльешь и даже кофе не забелишь, а белорусская сгущенка - полная ее противоположность, - рассказала покупательница Татьяна Николаевна.

Качество продукции подтверждают сами продавцы.

- Если у нас написано на колбасе “вышка” - она и есть вышка. Конечно, есть бессортовые виды колбасы, но это сразу написано, то есть человек уже понимает, что покупает. И в разных городах продажи разные. Есть места, где нас уже давно знают и любят, ждут, когда мы приедем. Есть, где с недоверием относятся, так как мы там редко бываем. Многое от людей зависит, - рассказала продавец колбасных изделий Людмила Николаевна.

Кроме того, покупатели не перестают выбирать белорусскую продукцию даже в период коронавируса, на продажи может повлиять только очень жаркая погода.

- Когда жарко - немного меньше покупают, а так больше ни от чего продажи не могут упасть. Везде с нашей продукцией знакомы. Кроме того, в период пандемии у нас у всех есть прививки, и мы все проходим тесты - даже после прививок сдаем их каждую неделю, - отчиталась продавец белорусских сладостей Валентина.

- Приезжали бы пусть почаще такие выставки к нам. Ассортимент хороший. Выбора много. Только в погоду такую тяжело куда-то ходить, особенно днем, а вот вечером обязательно приходим. И мед уже купили и сыр, - отметила бердчанка Надежда.

Напомним, ярмарка белорусских товаров будет работать на площади Горького до 8 июля.

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