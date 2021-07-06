Водитель ПАЗа влетел в фуру и умер на трассе под Новосибирском. Видео смертельного ДТП
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Водитель ПАЗа влетел в фуру и умер на трассе под Новосибирском. Видео смертельного ДТП

11:22:117/6/2021Фото: ГИБДД по НСО
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В результате ДТП большегруз опрокинулся на бок.

Водитель автобуса погиб на месте ДТП

Вчера, 5 июля, под Новосибирском произошла смертельная авария. Все произошло около половины восьмого утра в Чановоском районе на 1048 километре автодороги Р-254 «Иртыш». Там, 45-летний водитель за рулем автобуса ПАЗ ехал по трассе К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка» со стороны рабочего поселка Чаны в направлении деревни Белехта и на пересечении с автодорогой Р-254 «Иртыш» (1048 км) столкнулся с фурой, которой управлял 23-летний водитель. Он ехал из Новосибирска в сторону Омска. К сожалению, в результате ДТП водитель автобуса погиб на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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