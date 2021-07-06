Как спасаетесь от жары дома?
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06.07
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Как спасаетесь от жары дома?

11:20:597/6/2021
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Я так ждала лето и оно пришло. А теперь с ума схожу от духоты. Дома дышать нечем

жара термометр
Жара не отступает в Бердске
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:
Кто как справляется с жарой? Я так ждала лето и оно пришло. А теперь с ума схожу от духоты. Дома дышать нечем. Окна не открыть - маленькие дети и 5-й этаж. Уже пора покупать кондиционер?
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