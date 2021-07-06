Открытки с Рождеством Иоанна Крестителя 7 июля от дизайнера и православные поздравления
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Открытки с Рождеством Иоанна Крестителя 7 июля от дизайнера и православные поздравления

5:02:537/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сегодня, 7 июля, отмечается Рождество самого почитаемого пророка в православии - Иоанна Крестителя или Предтечи.

Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи отмечаем,
Сердечно весь народ поздравляем,
Желаем счастья, радости, добра,
Мира и семейного тепла.
Пусть Иоанн вам дарит удачу, свет,
И много жизненных побед,
Пускай мечта сбывается всегда,
Пусть огорчений не будет никогда.

Рождество Иоанна Предтечи

С днём Иоанна Предтечи поздравляем,
Всего наилучшего желаем,
Радуйтесь, веселитесь, отдыхайте,
О преданных друзьях не забывайте.
Святой водою умывайтесь неустанно,
Чтоб смыть болезни, неудачи, беды,
Пусть к вам удача приходит постоянно,
И новые красивые победы.

Рождество Иоанна Предтечи

В день Иоанна Предтечи торжество,
Наступает славное Рождество,
Пусть вам этот праздник весело несёт,
Впечатлений радостных хоровод.
Пусть лёгкий июньский ветерок,
От забот тебя убережёт,
И подарит праздник счастье,
Огромный мир любви и много страсти.

Рождество Иоанна Предтечи

Христианским пророком Господня,
Иоанна Предтечи нарекли,
Он Христа предсказал появленье,
Об этом мы помнить должны.
Сегодня праздник, поздравляем всех,
Пусть ждёт вас ослепительный успех,
Пускай вас радость и удача ждёт,
Пускай Господь от бед вас бережёт.

Рождество Иоанна Предтечи

Источник: pozdravik.ru

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