Пенсии в России вырастут до 20 000 рублей в месяц. Рассказываем, когда это произойдет
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Пенсии в России вырастут до 20 000 рублей в месяц. Рассказываем, когда это произойдет

11:41:367/6/2021Фото: pixabay
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Власти уже рассмотрели бюджет пенсионного фонда на ближайшие годы.

Пенсии вырастут к 2024 году

В России рассмотрели бюджет Пенсионного фонда на 2022 году и плановый период 2023-24 годов. После этого стали известны сроки роста пенсий. Документ уже доступен на сайте Федерации независимых профсоюзов.

Так, с учетом индексации среднегодовой размер пенсии в 2024 году составит 20 388 рублей. Отмечается, что индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9 процента, в 2023 году — 5,6 процента, а в 2024-м — 5,5 процента. В 2022 году пенсия составит 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей.

Напомним, что в конце прошлого месяца Центробанк совместно с негосударственными пенсионными фондами подготовили новую пенсионную реформу. Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

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