6 июля – день Владимирской иконы Божией Матери: категорические запреты и обязательные дела дня

Празднование иконы Богородицы "Владимирская" сегодня, 6 июля, проходит у православных. Эта икона является главной защитницей от врага. С ее помощью случилось три чудесных избавления от набегов крымских и татарских войск на Москву.
Именно 6 июля в 1480 году горячие мольбы прихожан и митрополита Владимирской иконе защитили город от набега войск Золотой Орды под предводительством хана Ахмата. В истории Руси этот день отмечен, как Великое стояние на реке Угре под Москвой. Тогда татарские войска, весь день простояв напротив русских войск, приняли решение отступить, даже не начав наступательной атаки.
Традиции 6 июля
В этот праздник православным рекомендуется помолиться пред данной иконой в храме или у себя дома. В молитвах Богородицу благодарят за ее милость, приносят личные прошения. Молитвы должны быть искренними. Читают молитвы не только для защиты от врага, эта икона помогает во всех проблемах. К ней обращаются и с просьбами об исцелении, о мире, о счастье, о детях, о помощи и наставлении на путь истинный, просят совета в трудных ситуациях.
Если у вас нет такой иконы, можно просто помолиться, представив себе образ Богородицы. Желательно молиться в тишине и сосредоточенно, не на бегу.
Запреты 6 июля
Этот день не является выходным днем. Да и церковного запрета на работу в этот день нет. Но как и в любой другой праздник не разрешается сегодня сквернословить, выяснять отношения, ругаться, обижать кого-то. Не отказывают сегодня и в помощи и милостыни.
В народу бытует мнение. что нельзя тяжело работать, положено отложить не срочные работы, не заниматься рукоделием. Все эти запреты - народные и не имеют ничего общего с православными запретами - Бог никогда труд не запрещал.
Сегодня продолжается Петров пост, но день по правилам питания не является строгим. Сегодня готовят горячую пищу, приправляют растительным маслом. Разрешено есть рыбные блюда.