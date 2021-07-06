Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом. Два месяца назад она вакцинировалась
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом. Два месяца назад она вакцинировалась

11:53:237/6/2021Фото: pixabay
0

Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Москалькова попала в больницу
Сюжет: Третья волна коронавируса
Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применению

Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применениюКоронавирус подозревают у 1207 жителей Бердска на 6 июля 2021: Новые данные о зараженныхЕщё 226 новости

Уполномоченного представителя президента по правам человека в России Татьяну Москалькову накануне госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. В настоящее время ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили коллеги омбудсмена.

- Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно, - сказал собеседник агентству ТАСС .Он также уточнил, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Звезды, которые решились но новые кардинальные изменения
Мясников рассказал об ошибках при измерении давления
Ученые: этот копеечный препарат снижает риск смерти от рака
Беллуччи в соблазнительном образе приковала к себе внимание
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
Ученые раскрыли ранние признаки заражения коронавирусом
Список признаков COVID-19 нового типа
омбудсменгоспитализациякоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Скорейшего выздоровления

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом. Два месяца назад она вакцинировалась
11:53:23 7/6/2021
Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом. Два месяца назад она вакцинировалась
Пенсии в России вырастут до 20 000 рублей в месяц. Рассказываем, когда это произойдет
11:41:36 7/6/2021
Пенсии в России вырастут до 20 000 рублей в месяц. Рассказываем, когда это произойдет
БердскПочему жители Бердска влюбились в сгущенку коробейников из Белоруссии и заразны ли коронавирусом торговцы на площади Горького?
11:38:14 7/6/2021
Почему жители Бердска влюбились в сгущенку коробейников из Белоруссии и заразны ли коронавирусом торговцы на площади Горького?
Водитель ПАЗа влетел в фуру и умер на трассе под Новосибирском. Видео смертельного ДТП
11:22:11 7/6/2021
Водитель ПАЗа влетел в фуру и умер на трассе под Новосибирском. Видео смертельного ДТП
Можно ли работать на огороде 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
11:20:47 7/6/2021
Можно ли работать на огороде 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
В Кемерово задержали экс-главу местного штаба Навального перед прилетом Путина
10:57:55 7/6/2021
В Кемерово задержали экс-главу местного штаба Навального перед прилетом Путина
Пьяная пассажирка испинала ногами глухонемого водителя из-за проезда в 207 рублей в Новосибирске. Видео скандала попало в сеть
10:53:02 7/6/2021
Пьяная пассажирка испинала ногами глухонемого водителя из-за проезда в 207 рублей в Новосибирске. Видео скандала попало в сеть
Как убивала знакомого и прятала его тело в шкаф, показала на видео преступница в Новосибирске
10:42:50 7/6/2021
Как убивала знакомого и прятала его тело в шкаф, показала на видео преступница в Новосибирске
Молитва на 6 июля слушающей верующих Владимирской иконе Божией Матери
10:25:22 7/6/2021
Молитва на 6 июля слушающей верующих Владимирской иконе Божией Матери
Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применению
10:22:44 7/6/2021
Минздрав разрешил лечить беременных от коронавируса "Ковид-глобулином": Противопоказания к применению