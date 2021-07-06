Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом. Два месяца назад она вакцинировалась

Уполномоченного представителя президента по правам человека в России Татьяну Москалькову накануне госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. В настоящее время ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили коллеги омбудсмена.
- Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно, - сказал собеседник агентству ТАСС .Он также уточнил, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.