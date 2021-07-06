Толпы горожан с квитками за ЖКХ атакуют кассы РКЦ в Бердске 6 июля: Кассиры заболели
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Толпы горожан с квитками за ЖКХ атакуют кассы РКЦ в Бердске 6 июля: Кассиры заболели

1:28:417/6/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

"Не стойте в очереди, зайдите в другой день, ближе к концу месяца", - посоветовал директор кассы.

В РКЦ очередь с самого утра

Сегодня, 6 июля 2021 года, в кассах РКЦ аншлаг. Заплатить за квартиру в Бердске тот ещё квест. Чтобы отдать свои деньги, нужно отстоять очередь порой не менее часа, особенно терпеливые выстаивают и дольше. Не все жители Бердска умеют платить за услуги ЖКХ через приложение. Но сегодня город стоит в очередях практически во всех кассах РКЦ Бердска.

- Субсидия за квартиру не начисляется в том случае, если вы не заплатили за квартиру более двух месяцев. То есть не надо до 10 числа обязательно платить за предыдущий месяц. В первый вторник месяца все бегут платить, как людям не объясняй. В конце месяца в кассах очередей нет. Сегодня, 6 июля в «Европе» работает одна касса, один кассир в отпуске, одна заболела. Сейчас пошла опять волна коронавируса, люди болеют. Не стойте в очереди, зайдите в другой день, ближе к концу месяца, - попросил бердчан директор РКЦ Евгений Гофман.

Заплатить квартплату в Бердске можно только отстояв в очереди

Железняков рассказал, почему россияне не хотят вакцинироваться
Инфекционист описал, как протекает COVID у привитых пациентов
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Где в России самые высокие пенсии по старости
При каком уровне антител можно смело вакцинироваться
Побочные эффекты популярной вакцины признаны учеными из Британии
Американский миллиардер предсказал новую пандемию
очередьсубсидиякасса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где вы платите за квартиру?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБизнесмен Голубев раздаст сироткам и медикам Бердска квартиры в заброшке Минобороны. О чем с ним еще договорился мэр Шестернин?
2:09:16 7/6/2021
Бизнесмен Голубев раздаст сироткам и медикам Бердска квартиры в заброшке Минобороны. О чем с ним еще договорился мэр Шестернин?
Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса в Новосибирской области, рассказываем
1:47:33 7/6/2021
Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса в Новосибирской области, рассказываем
В полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании 6 июля 2021. Время матча по Москве
1:38:09 7/6/2021
В полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании 6 июля 2021. Время матча по Москве
БердскТолпы горожан с квитками за ЖКХ атакуют кассы РКЦ в Бердске 6 июля: Кассиры заболели
1:28:41 7/6/2021
Толпы горожан с квитками за ЖКХ атакуют кассы РКЦ в Бердске 6 июля: Кассиры заболели
Можно ли ходить на кладбище 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
1:20:04 7/6/2021
Можно ли ходить на кладбище 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
На глазах у экс-возлюбленной расправился с ее новым парнем житель Новосибирска. Через месяц девушка свела счеты с жизнью
1:15:52 7/6/2021
На глазах у экс-возлюбленной расправился с ее новым парнем житель Новосибирска. Через месяц девушка свела счеты с жизнью
Итальянская певица Рафаэлла Карра скончалась на 79 году жизни
12:45:30 7/6/2021
Итальянская певица Рафаэлла Карра скончалась на 79 году жизни
Россияне назвали самые популярные социальные сети
12:29:35 7/6/2021
Россияне назвали самые популярные социальные сети
На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26 с 28 пассажирами на борту
12:22:06 7/6/2021
На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26 с 28 пассажирами на борту
Можно ли работать 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
12:20:36 7/6/2021
Можно ли работать 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?