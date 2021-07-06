Толпы горожан с квитками за ЖКХ атакуют кассы РКЦ в Бердске 6 июля: Кассиры заболели

Сегодня, 6 июля 2021 года, в кассах РКЦ аншлаг. Заплатить за квартиру в Бердске тот ещё квест. Чтобы отдать свои деньги, нужно отстоять очередь порой не менее часа, особенно терпеливые выстаивают и дольше. Не все жители Бердска умеют платить за услуги ЖКХ через приложение. Но сегодня город стоит в очередях практически во всех кассах РКЦ Бердска.
- Субсидия за квартиру не начисляется в том случае, если вы не заплатили за квартиру более двух месяцев. То есть не надо до 10 числа обязательно платить за предыдущий месяц. В первый вторник месяца все бегут платить, как людям не объясняй. В конце месяца в кассах очередей нет. Сегодня, 6 июля в «Европе» работает одна касса, один кассир в отпуске, одна заболела. Сейчас пошла опять волна коронавируса, люди болеют. Не стойте в очереди, зайдите в другой день, ближе к концу месяца, - попросил бердчан директор РКЦ Евгений Гофман.