Экстренно эвакуировали 10 человек из горящего дома в центре Бердска. Удлинитель сжег квартиру

Неожиданно вспыхнула комната в одной из квартир в доме №15Б по ул. Ленина в Бердске. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, инцидент произошел днем 5 июля. На момент пожара в квартире никого не было. Поэтому пожар обошелся без пострадавших. Но огонь уничтожил домашние вещи на площади 20 квадратных метров.
- Причина устанавливается. С места пожара изъяты элементы временных электрических сетей - удлинителя - для направления в испытательную пожарную лаборатория. Квартира расположена на первом этаже. Эвакуировали 10 человек из подъезда, - отметил Николай Анатольевич в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 июля.
Стоит отметить, что для устранения обширного задымления в доме пожарные разорвали полиэтилен на окне второго этажа, чтобы через него дым стал выходить наружу.