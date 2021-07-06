Экстренно эвакуировали 10 человек из горящего дома в центре Бердска. Удлинитель сжег квартиру
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Экстренно эвакуировали 10 человек из горящего дома в центре Бердска. Удлинитель сжег квартиру

12:18:567/6/2021,Марина ВолковаФото: МЧС НСО
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На момент пожара в квартире никого не было, поэтому пожар обошелся без пострадавших. Подробности инцидента.

Пожарные спасли бердчан

Неожиданно вспыхнула комната в одной из квартир в доме №15Б по ул. Ленина в Бердске. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, инцидент произошел днем 5 июля. На момент пожара в квартире никого не было. Поэтому пожар обошелся без пострадавших. Но огонь уничтожил домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

- Причина устанавливается. С места пожара изъяты элементы временных электрических сетей - удлинителя - для направления в испытательную пожарную лаборатория. Квартира расположена на первом этаже. Эвакуировали 10 человек из подъезда, - отметил Николай Анатольевич в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 июля.

Стоит отметить, что для устранения обширного задымления в доме пожарные разорвали полиэтилен на окне второго этажа, чтобы через него дым стал выходить наружу.

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