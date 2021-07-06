На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26 с 28 пассажирами на борту

Сегодня, 6 июля, пассажирский самолет АН-26 на Камчатке перестал выходить на связь с диспетчером. Как стало известно, на борту находятся 28 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
- Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа, — сообщили в МЧС.
На место уже вылетели спасатели, в готовность привели экстренные службы, в том числе, Медицину катастроф. Отметим, что в Камчатских авиалиниях крушение пока не подтверждают.