Россияне назвали самые популярные социальные сети
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Россияне назвали самые популярные социальные сети

12:29:357/6/2021Фото: pixabay
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ВЦИОМ провел опрос и выяснил, какой соцсетью в России пользуются чаще всего.

В России чаще всего пользуются Вконтакте

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос среди жителей страны на тему того, какая социальная сеть самая популярная. Выяснилось, что больше всего россияне пользуются ВКонтакте (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), следует из опроса ВЦИОМ.

- Наиболее популярные в России социальные сети: "ВКонтакте" (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), "Одноклассники" (32%), TikTok (17%). Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан, - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Что касается того, в какой из соцсетей можно чаще всего столкнуться с агрессией и оскорблениями, то результаты разделились следующим образом: "ВКонтакте" (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и "Одноклассники" (8%). При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.

Отметим, что опрос проводили среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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