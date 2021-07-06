Итальянская певица Рафаэлла Карра скончалась на 79 году жизни

В Италии скончалась известная актриса и певица Рафаэлла Кара. Она умерла на 79 году жизни. Как стало известно, смерть наступила в результате продолжительной болезни. Президент страны Серджио Маттарелла заявил, что «глубоко потрясен смертью артистки, любимой многими поколениями телезрителей в Италии и за рубежом». Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал исполнительницу «иконой итальянского телевидения».
Певица родилась в 1943 году в Болонье, а Карра – ее сценический псевдоним. Настоящее имя — Рафаэлла Мария Роберта Пеллони. Она снялась во многих фильмах и сериалах, среди которых «Понтий Пилат» (1962), «Юлий Цезарь, завоеватель Галлии» (1962), «Товарищи» (1963), «Я — шпион» (1965), «Святой выходит на след» (1966). Пик популярности в песенной карьере пришелся на 1970-е, позже она вела многие телепрограммы.