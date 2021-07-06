Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса в Новосибирской области, рассказываем
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Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса в Новосибирской области, рассказываем

1:47:337/6/2021Фото: pixabay.com
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Электронный сертификат с QR-кодом формируется на портале после прохождения второго этапа вакцинации. Для получения сертификата необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и сделать прививку

Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области рассказали, как получить на сайте Госуслуг сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 и что делать, если он не отобразился в личном кабинете.

Как напомнили в региональной минцифре, у всех жителей Новосибирской области, прошедших полный цикл вакцинирования против COVID-19, электронный сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений Единого портала госуслуг и сохранится в личном кабинете. Сертификат является подтверждением прохождения вакцинации. Сертификаты о вакцинации оформляются бесплатно, QR-коды не продаются.

Электронный сертификат с QR-кодом формируется на портале после прохождения второго этапа вакцинации. Для получения сертификата необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и сделать прививку. Если учетной записи нет – необходимо зарегистрироваться и подтвердить учетную запись (с правилами регистрации, перечнем пунктов, где можно подтвердить, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке).

Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг. После первой прививки необходимо дождаться письма от Госуслуг с приглашением заполнить дневник самонаблюдений. Обычно письмо приходит в течение суток после прививки. Если вакцина однокомпонентная, в письме сразу будет ссылка на сертификат. Если двухкомпонентная, то сделайте вторую прививку и дождитесь письма – в нем будет ссылка на сертификат на русском и английском языках.

Сертификат можно будет найти на портале Госуслуги или в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

В минцифре также рассказали о причинах, почему сертификат может не прийти в личный кабинет. Три наиболее частые причины: не указан или неверно указан СНИЛС или другие персональные данные в регистре вакцинированных, который ведет медицинская организация, где сделана прививка; учетная запись на портале Госуслуг не подтверждена; сертификат не формируется после первого компонента вакцины – только после второго.

Если все данные заполнены верно и выполнены все необходимые условия, но сертификат все равно не пришел, то рекомендуется отправить онлайн-жалобу – в ответ придут рекомендации по решению проблемы.

Если в сертификате указаны некорректные данные, то стоит обратиться в медицинскую организацию для их корректировки. Обращение можно отправить онлайн двумя способами: на странице с сертификатом о прививке нажмите кнопку «Ошибка в данных»; в форме обратной связи выберите категорию «Вакцинация от COVID-19».

При необходимости сертификат можно будет предъявить в виде QR-кода. QR-код находится внизу сертификата о вакцинации. Для проверки достаточно считать его смартфоном – будет видно инициалы, несколько цифр паспорта и дату рождения. QR-код можно сохранить на телефоне или распечатать.

QR-код может пригодиться, в частности, при путешествиях: некоторые страны принимают российские сертификаты о прививке – туристам не придется сдавать ПЦР-тест при въезде. Но нужно внимательно следить за ситуацией, так как эпидемиологическая обстановка постоянно меняется.

Кроме того, с 1 июля на портале Госуслуг стал доступен сертификат о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией.

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