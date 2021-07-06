На глазах у экс-возлюбленной расправился с ее новым парнем житель Новосибирска. Через месяц девушка свела счеты с жизнью

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью, а также доведении до самоубийства.
Все случилось 16 февраля этого года около двух часов дня. Обвиняемый встретил возле Новосибирского государственного технического университета своего 26-летнего знакомого, который встречался с его бывшей девушкой. Они решили поговорить. В ходе разговора обвиняемый достал нож и нанес 4 удара своему оппоненту, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм. Свидетелем кровавой расправы стала девушка погибшего молодого человека. Она и вызвала полицию. Нападавшего задержали.
А почти через месяц, 10 марта, эта девушка свела счеты с жизнью после того, как стала свидетелем убийства. В настоящее время все доказательства по делу собраны и она передано в суд для рассмотрения.