В полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании 6 июля 2021. Время матча по Москве
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании 6 июля 2021. Время матча по Москве

1:38:097/6/2021Фото: pixabay
0

Игра состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый финалист Евро-2020 определится во вторник

Сегодня, 6 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. На поле встретятся сборные Испании и Италии. Игра начнется в 22 часа по московскому времени.

Отметим, что уже вошло в традицию, что команды Италии и Испании встречаются на играх чемпионата Европы. На Евро-2008 испанцы выиграли в четвертьфинале (0:0, 4:2 — по пенальти) и впоследствии стали победителями турнира, спустя четыре года команды сначала встретились на групповом этапе (1:1), а затем — в финале, где сборная Испании разгромила соперника (4:0) и выиграла второй Евро подряд. На турнире 2016 года во Франции итальянцы победили в 1/8 финала (2:0). У подопечных Роберто Манчини есть хороший шанс повторить результат 2016 года. Сборная Италии одержала победы во всех пяти встречах на Евро-2020, а в четвертьфинале победила лидеров мирового рейтинга бельгийцев (2:1). Последние 13 матчей итальянцы выиграли с общим счетом 36:2, а их беспроигрышная серия составляет уже 32 встречи, сообщает ТАСС.

Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
полуфиналЕвро-2020финалисты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За какую команду будете болеть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса в Новосибирской области, рассказываем
1:47:33 7/6/2021
Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса в Новосибирской области, рассказываем
В полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании 67 июля 2021. Время матча по Москве
1:38:09 7/6/2021
В полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании 67 июля 2021. Время матча по Москве
БердскТолпы горожан с квитками за ЖКХ атакуют кассы РКЦ в Бердске 6 июля: Кассиры заболели
1:28:41 7/6/2021
Толпы горожан с квитками за ЖКХ атакуют кассы РКЦ в Бердске 6 июля: Кассиры заболели
Можно ли ходить на кладбище 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
1:20:04 7/6/2021
Можно ли ходить на кладбище 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
На глазах у экс-возлюбленной расправился с ее новым парнем житель Новосибирска. Через месяц девушка свела счеты с жизнью
1:15:52 7/6/2021
На глазах у экс-возлюбленной расправился с ее новым парнем житель Новосибирска. Через месяц девушка свела счеты с жизнью
Итальянская певица Рафаэлла Карра скончалась на 79 году жизни
12:45:30 7/6/2021
Итальянская певица Рафаэлла Карра скончалась на 79 году жизни
Россияне назвали самые популярные социальные сети
12:29:35 7/6/2021
Россияне назвали самые популярные социальные сети
На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26 с 28 пассажирами на борту
12:22:06 7/6/2021
На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26 с 28 пассажирами на борту
Можно ли работать 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
12:20:36 7/6/2021
Можно ли работать 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
БердскЧто происходит в красной зоне ЦГБ Бердска: Новый начмед Рэм Волков разводит пациентов с кашлем и температурой по врачам и домам
12:00:45 7/6/2021
Что происходит в красной зоне ЦГБ Бердска: Новый начмед Рэм Волков разводит пациентов с кашлем и температурой по врачам и домам