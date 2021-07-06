В полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании 6 июля 2021. Время матча по Москве

Сегодня, 6 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. На поле встретятся сборные Испании и Италии. Игра начнется в 22 часа по московскому времени.
Отметим, что уже вошло в традицию, что команды Италии и Испании встречаются на играх чемпионата Европы. На Евро-2008 испанцы выиграли в четвертьфинале (0:0, 4:2 — по пенальти) и впоследствии стали победителями турнира, спустя четыре года команды сначала встретились на групповом этапе (1:1), а затем — в финале, где сборная Испании разгромила соперника (4:0) и выиграла второй Евро подряд. На турнире 2016 года во Франции итальянцы победили в 1/8 финала (2:0). У подопечных Роберто Манчини есть хороший шанс повторить результат 2016 года. Сборная Италии одержала победы во всех пяти встречах на Евро-2020, а в четвертьфинале победила лидеров мирового рейтинга бельгийцев (2:1). Последние 13 матчей итальянцы выиграли с общим счетом 36:2, а их беспроигрышная серия составляет уже 32 встречи, сообщает ТАСС.