Молитва о любви 8 июля святым Петру и Февронии
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Молитва о любви 8 июля святым Петру и Февронии

4:20:357/6/2021Фото: pixabay
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К святым идут с молитвами о семье, о счастье, о детях, о мире, о примирении поссорившихся супругов - святые официально были канонизированы православной церковью, как покровители семьи.

Петр и Феврония, памятник
Святые были покровителями семейных пар

Святых князя Петра и его жену - Февронию издавна почитают православные в день их памяти 8 июля. Их считают покровителями семьи и семейного счастья.

Эти святые муж и жена прожили очень долгую и счастливую жизнь, сохраняя на всем ее протяжении верность другу другу. Даже смерть настигла их в один день, о чем они молили Господа после того, как оба приняли монашеский постриг.

Часто возникает вопрос - были ли у пары дети. В одних источниках пишут, что пара была бездетной, в других указываются трое и пятеро детей.

Но как бы там ни было - к ним все равно идут с молитвами о семье, о счастье, о детях, о мире, о примирении поссорившихся супругов - святые официально были канонизированы православной церковью, как покровители семьи.

Молитва первая

Молитва вторая Молитва третья

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