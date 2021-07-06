Молитва о любви 8 июля святым Петру и Февронии

Святых князя Петра и его жену - Февронию издавна почитают православные в день их памяти 8 июля. Их считают покровителями семьи и семейного счастья.
Эти святые муж и жена прожили очень долгую и счастливую жизнь, сохраняя на всем ее протяжении верность другу другу. Даже смерть настигла их в один день, о чем они молили Господа после того, как оба приняли монашеский постриг.
Часто возникает вопрос - были ли у пары дети. В одних источниках пишут, что пара была бездетной, в других указываются трое и пятеро детей.
Но как бы там ни было - к ним все равно идут с молитвами о семье, о счастье, о детях, о мире, о примирении поссорившихся супругов - святые официально были канонизированы православной церковью, как покровители семьи.
Молитва первая