Бизнесмен Голубев раздаст сироткам и медикам Бердска квартиры в заброшке Минобороны. О чем с ним еще договорился мэр Шестернин?
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Бизнесмен Голубев раздаст сироткам и медикам Бердска квартиры в заброшке Минобороны. О чем с ним еще договорился мэр Шестернин?

2:09:167/6/2021Фото: пресс-центр администрации Бердска
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Напомним, что Шестернин неоднократно говорил, что жителей аварийных домов не должны переселять на окраину города. Он отмечал, что работа должна строиться по принципу «оставлять людей в том же районе, в котором они жили».

Шестернин проверил, как продвигается строительство домов

Глава города Бердска Евгений Шестернин встретился с предпринимателем Виктором Голубевым. Они обсудили предоставление квартир сиротам и социального жилья в домах, которые строятся на улице Пионерской. Напомним, недостроенные дома бизнесмен Виктор Голубев купил на аукционе 19 марта 2021 года за 60,9 млн руб. В домах расположено 150 квартир, первоначально предназначавшихся для военных и их семей. До продажи долгострой простоял на земле 12 лет.

Глава города проверил, как идет строительство домов. Планируется, что в них выделят квартиры не только сиротам, но и медикам, которых так не хватает в Бердской больнице. А это будет еще одним стимулом переехать в наш город. Так же комплексное благоустройство территории и домов создаст комфортные условия для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что Шестернин неоднократно говорил, что жителей аварийных домов не должны переселять на окраину города. Он отмечал, что работа должна строиться по принципу «оставлять людей в том же районе, в котором они жили».

Предполагается, что заехать в новые квартирки можно будет в декабре 2021 года.

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