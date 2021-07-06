Нужно ли ставить вакцину против коронавируса: Неожиданные ответы чиновников и известных людей Бердска
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Нужно ли ставить вакцину против коронавируса: Неожиданные ответы чиновников и известных людей Бердска

3:23:337/6/2021,София МальцеваФото: Минздрав НСО
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"Мы проводим беседу по этому поводу. И, конечно, все понимают, что ставить прививку нужно. При этом никто никого не заставляет, это исключительно добровольное дело. Тот, кто столкнулся с этой бедой реально, уже пойдет и поставит прививку. Поэтому, конечно, мы все за то, чтобы ее поставить", - рассказала вице-мэр Жанна Шурова.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Поставить прививку от коронавируса сейчас призывают чиновники всех уровней. “Курьер. Среда. Бердск” решили поинтересоваться, последовали ли работники администрации Бердска совету своих начальников, поставив прививку от COVID-19. Вот что о вакцине говорят работники администрации и те, кто работает с ними рядом:

- Я поставила прививку по собственному желанию еще в апреле и сейчас чувствую себя прекрасно. Меня никто не заставлял, - ответила начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко сегодня, 6 июля. При этом она отметила, что в первый раз о таком слышит и вакцинирование сугубо индивидуально, каждый сам за себя.  Что не сказать о ДК "Родина" в Бердске. Там вопрос решили быстро и сообща, собираясь поставить прививки сразу всем рабочим составом.

- Мы записались всем коллективом. Ждем, когда приедет фельдшер и всем сразу поставит. Мы так делаем уже третий раз, это очень удобно. Все ставят по собственному желанию, у людей желание есть, потому что все ситуацию понимают и идут. Кто-то индивидуально ставил, но, опять-таки, коллективом намного удобнее. Привозим фельдшера к себе и сами увозим его потом. Все знают свое состояние. Кто-то переболел уже, кто-то сдавал тест, а у кого-то антитела есть, - рассказала директор Дворца культуры Людмила Чуркина.

Про добровольный выбор ставить прививку или нет, добавила вице-мэр Бердска по социальному и экономическому развитию Жанна Шурова:

- Мы проводим беседу по этому поводу. И, конечно, все понимают, что ставить прививку нужно. При этом никто никого не заставляет, это исключительно добровольное дело. Тот, кто столкнулся с этой бедой реально, уже пойдет и поставит прививку. Поэтому, конечно, мы все за то, чтобы ее поставить.

При этом в Бердске жители активно вакцинируются, что подтвердила главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская:

- Обычно вызовов в этой поликлинике у нас около 120 в сутки. На прошлой неделе мы фиксировали 250, на это неделе – уже 350 обращений в сутки по взрослой поликлинике №1. Если говорить о "красной зоне", которая существует с прошлого года, в течение суток у нас регистрировалось не более 20-25 обращений. Сейчас ежедневно 50-70 обращений.

Многие публичные личности в России агитируют на вакцинацию личным примером. Например, глава Искитимского района Юрий Саблин - он поставил вакцину против коронавируса в присутствии СМИ. Если вы живете в Бердске и являетесь известным человеком, то свяжитесь с нами по номеру телефона 3-00-10 или на номер 8953-878-90-10 WhatsApp. Мы с удовольствием расскажем о вашем подвиге читателей "Курьер. Среда. Бердск".

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