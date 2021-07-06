Самолет Ан-26 на Камчатке с 28 пассажирами на борту мог рухнуть в море из-за ошибки пилота
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Самолет Ан-26 на Камчатке с 28 пассажирами на борту мог рухнуть в море из-за ошибки пилота

2:20:337/6/2021Фото: pixabay
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Причиной могла стать плохая видимость и ошибка пилотирования.

Самолет АН-26 мог упасть в море

Причиной ЧП с пассажирским самолетом на Камчатке могла стать плохая видимость и ошибка пилотирования. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

- По одной из версий, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации, - сказал источник.

Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. По некоторым данным, борт мог потерпеть крушение и упасть в море.

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