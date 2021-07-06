Самолет Ан-26 на Камчатке с 28 пассажирами на борту мог рухнуть в море из-за ошибки пилота

Причиной ЧП с пассажирским самолетом на Камчатке могла стать плохая видимость и ошибка пилотирования. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
- По одной из версий, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации, - сказал источник.
Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. По некоторым данным, борт мог потерпеть крушение и упасть в море.