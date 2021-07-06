Как выглядят самые желанные женские лица в мире по мнению пластических хирургов
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Как выглядят самые желанные женские лица в мире по мнению пластических хирургов

10:11:397/6/2021,Шеннон Ульман
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Лондонский хирург отслеживал запросы за последние 10 лет, и многие из них напоминают черты известных знаменитостей.

Часто бывает сложно определить, действительно ли какая-то особенность знаменитости будет хорошо смотреться на лице его пациентов

Как будто мир не заставляет нас чувствовать себя достаточно плохо из-за того, как мы выглядим, одна фотография, выпущенная в 2016 году, заставляет нас чувствовать себя еще хуже:


Однако, прежде чем вы слишком переборщите с собой, женщина на фотографии с самым желанным лицом на самом деле не существует.

Составное изображение было создано из более чем 1000 запросов к пластическому хирургу доктору Джулиану Де Сильва с целью определить наиболее желаемое лицо.

Лондонский хирург отслеживал запросы за последние 10 лет, и многие из них напоминают черты известных знаменитостей. На самом деле, доктор Сильва говорит, что подавляющее большинство его пациентов приходят в офис с фотографией известного человека и говорят, что «хотят выглядеть вот так».

В интервью доктор Сильва сказал: «Вы часто будете консультироваться с пациентом, который представит вам фотографию известного человека и скажет:« Я хочу так выглядеть». Очевидно, что для меня задача состоит в том, чтобы посмотреть на их пропорции лица и посоветовать, будет ли это хорошо выглядеть для них после операции. <Иногда> нам действительно приходится вносить поправки в планы, потому что есть пределы того, насколько вы можете улучшить то, что дала природа ты."

Он говорит, что часто бывает сложно определить, действительно ли какая-то особенность знаменитости будет хорошо смотреться на лице его пациентов. Однако такие характеристики, как форма век или нос, как правило, хорошо сочетаются с большинством пропорций лица.

К счастью, доктор говорит, что большинство пациентов реалистично относятся к своим желаниям и знают, что такой нос, как у Кейт Миддлтон, не сделает их похожими на нее.

Запросы, которые он получает, обычно имеют смысл, потому что желаемые функции имеют тенденцию быть математически желательными . Он говорит, что нос Кейт Миддлтон почти идеален с математической точки зрения, поскольку его кончик вращается на 106 градусов, что, согласно исследованиям, является наиболее привлекательным для людей.

Собрав все свои запросы и сделав из них реалистичную фотографию, он пришел к выводу, что наиболее желательными качествами были следующие:

1. Брови Дженнифер Лопес.

Фото: Tinseltown / Shutterstock

Посмотрим правде в глаза: певица всегда выглядит резкой, но ее игра бровей определенно особенно сильна. У нее просто идеальный баланс: не слишком мало и не слишком много, а также несколько отличных арок.

2. Глаза Киры Найтли.

Фото: Фотоагентство Featureflash / Shutterstock

У Найтли всегда был такой упрямый взгляд вниз . Легко понять, почему ее большие карие глаза были желанными.

3. Нос Кейт Миддлтон.

Фото: Барт Ленуар / Shutterstock

Как мы уже говорили, математически он идеален. Я не математик, но предполагаю, что если бы нос был идеальным с математической точки зрения, он бы выглядел так.

4. Губы Пенелопы Крус.

Фото: Фотоагентство Featureflash / Shutterstock

Полная и надутая улыбка Круз всегда освещала наши экраны.

5. Линия подбородка Шер.

Фото: Sky Cinema / Shutterstock

Эта костяная структура великолепна! Неудивительно, что люди стремятся иметь такой же подбородок, как у нее.

6. Лоб Майли Сайрус.


Фото: DFree / Shutterstock

Лоб может показаться странной особенностью, на которой стоит сосредоточиться или изменить, но на всякий случай, если вам интересно, у кого больше всего желаний, так это Сайрус.

7. Щеки Анджелины Джоли.

Фото: DFree / Shutterstock

Джоли совершенно потрясающая, поэтому неудивительно, что она окажется где-то в этом списке.

8. Скин Риз Уизерспун.

Фото: Tinseltown / Shutterstock

Нет сомнений в том, что кожа Уизерспуна всегда светится. Кто бы не хотел подражать ее взгляду?

9. Подбородок Селены Гомес.

Фото: Tinseltown / Shutterstock

Гомес, безусловно, красива, но кто бы мог подумать, что ее подбородок - это особенность, на которую люди чаще всего обращаются?

Хотя девушка на композиционном снимке представляет собой сочетание всех этих черт, это не значит, что она идеальна для всех. Итак, сделайте снимок с недоверием и научитесь любить свое лицо таким, какое оно есть.

Источник: yourtango.com

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