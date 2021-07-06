Как пьяная без прав раздавила мать и влетела в палатку с детьми на Suzuki GrandVitara: Стали известны новые подробности трагедии на берегу Обского моря под Искитимом

В минувшую субботу, 3 июля, в Новосибирской области произошла трагедия. Там, около пяти часов вечера на берегу Обского водохранилища (в 1,5 км от автодороги К-13 «Завьялово – Факел Революции») в районе села Завьялово Искитимского района сбили троих человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, 50-летняя женщина находилась за рулем Suzuki GrandVitara. В какой-то момент она сбила 29-летнюю женщину, которая стояла рядом с палаткой. Дальше автомобиль наехал и на саму палатку, в которой находились двое детей 3 и 6 лет.
К сожалению, женщина погибла в машине Скорой помощи от полученных травм. Двое детей были доставлены в больницу с места происшествия.
Выяснилось, что погибшая женщина отправилась на отдых вместе с детьми и мужем. Они предпочли так называемый дикий отдых – с палатками на берегу водохранилища.
— Они давно планировали этот отдых, как раз и выходные жаркие выдались. В Кемеровской области такого большого водохранилища нет, а в Прокопьевске вообще мало мест для отдыха с палатками. Поэтому народ часто ездит из Кузбасса в сторону Новосибирска, — рассказали КП-Новосибирск знакомые Карины. — Кто же мог подумать, что этот пикник в жизни Карины станет последним? Она была очень хорошим человеком, работала в Детской школе искусств.
К вечеру на берег водохранилища начали прибывать все новые отдыхающие, места уже практически не было. Компания, в которой отдыхала погибшая, немного выпила, когда к ним подошли соседи по отдыху и попросили перепарковать автомобиль. Сделать это решила Наталья (имя изменено). Несмотря на то, что женщина была изрядно навеселе и не имела прав, она села за руль кроссовера и перепутала педали газа и тормоза. Внезапно мама двоих детей оказалась под колесами. Наталья испугалась и снова нажала газ – под машиной оказались двое детей.
Очевидцы стали вызывать скорую, отец семейства метался между женой и детьми, которые также пострадали. К сожалению, через несколько минут женщина перестала дышать.
У детей в больнице диагностировали диагностировали сотрясение головного мозга и царапины на плечах, у младшей тоже сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и синяки на спине.
В настоящее время возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.