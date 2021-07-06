Это обязательно нужно сделать на Ивана Купалу 2021, чтобы вылечиться от болезней и обрести спокойствие души
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Это обязательно нужно сделать на Ивана Купалу 2021, чтобы вылечиться от болезней и обрести спокойствие души

5:20:597/6/2021Фото: youtube
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Две из главных четырех стихий, причем абсолютно противоположные по своей природе, сегодня особенно почитались - огонь и вода. Именно поэтому главными признаками празднования стали костры и купание в воде и все, что связано с водой.

девушка
Девушки проводили ритуалы и гадания с цветами и водой

Пожалуй, самым загадочным и мистическим среди славянских народов является праздник Ивана Купалы, который отмечается почти в середине  лета - 7 июля.

Его главное празднование начинается в Купальскую ночь - она начинается с вечера 6 числа. Это праздник ранее отмечался язычниками до крещения Руси в день летнего солнцестояния и был посвящен Богу плодородия Купале. Однако позже рядом стал отмечаться праздник Рождества Иоанна Крестителя - православного пророка. Церковь боролась с языческими верованиями, а потому люди объединили эти два праздника и стали отмечать его чуть позже - 7 июля.

Две из главных четырех стихий, причем абсолютно противоположные по своей природе, сегодня особенно почитались - огонь и вода. Именно поэтому главными признаками празднования стали костры и купание в воде и все, что связано с водой.

Спать в Купальскую ночь запрещалось. Считалось, что по земле бродит нечистая сила, способная утянуть одинокую душу и тех, кто лег спать. Эта ночь была и самой короткой, а потому ее обязательно проводили весело гуляя.

Зачем прыгают через костер?

Костру всегда приписывались очищающие свойства. Он отгонял нечистую силу и способен был избавить от всего плохого, в том числе и от болезни. Для этого в нем сжигали вещи больных людей. А те, кто мог, сами прыгали через костер - над костром сгорало все плохое. Влюбленные тоже прыгали через костер, держась за руки. Если руки расцепятся- не быть влюбленным вместе.

Женщины, прыгая через костер, сохраняли свою молодость и красоту. Между двух горящих костров прогоняли скот, чтобы защитить его от болезней.

Приметы, связанные с водой

Купаться в саму Купальскую ночь строго запрещалось. Пока шла ночь - нечисть разгуливалась и погружаться в воду было запрещено. Купания и умывания начинали с рассветом. И чем больше водных процедур проводилось, тем считалось лучше.

Особыми свойствами в тот день обладала любая вода - в реках, в кране, в колодце, в росе. Росу почитали на Ивана Купалу особенно - она чуть ли не магическими свойствами обладает рано утром. Девушки не упускали возможности умыться ею. Больные по росной траве катались, чтобы получить избавление от  болезни, ходили по траве босиком.

В этот день было принято обливать друг друга. Пропускать купания и обливания запрещалось - чем больше вас обольют, тем счастливее и здоровее вы будете.

Вода, набранная из колодца также обладала целительными силами. Водой из колодца можно было излечить даже душевные болезни и переживания. Ее достаточно было просто испить в этот магический праздник.

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