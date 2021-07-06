Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле
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Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле

9:48:417/6/2021Фото: pixabay.com
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В Израиле, где вакцинированы 85% населения, за последние дни число зараженных выросло с 5 до 300, заболевают дети и вакцинированные.

Вакцинация продолжается
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Рост числа случаев коронавируса в Израиле, где большинство жителей вакцинированы вакциной Pfizer / BioNTech, дает «предварительный сигнал», что вакцина может быть менее эффективной в предотвращении легких заболеваний, вызванных вариантом Delta, заявил в понедельник ведущий эксперт.

Но Ран Балисер, председатель израильской национальной группы экспертов по COVID-19, подчеркнул, что «слишком рано точно оценивать эффективность вакцины против варианта», впервые выявленного в Индии в апреле, который быстро распространяется по всему миру.

Частично это связано с общим низким числом случаев среди полностью вакцинированных израильтян, а также с тем, что подверженность вирусу и вероятность пройти тестирование неравномерно распределены среди населения, что еще больше затрудняет попытки сделать выводы о данных.

Балисер, также директор по инновациям в Clalit, крупнейшей организации по поддержанию здоровья в Израиле (HMO), сказал AFP, что появление варианта Delta как «доминирующего штамма» в стране привело к «значительному сдвигу в динамике передачи».

Внедрение вакцины в Израиле, начавшееся в декабре, было одним из самых быстрых в мире, что сделало еврейское государство предметом пристального изучения того, предлагает ли массовая вакцинация выход из пандемии.

Вакцинация снизила передачу примерно до пяти местных новых случаев в день, но в последние дни эта цифра выросла примерно до 300, в связи с распространением варианта Дельта.

Около половины ежедневных случаев заболевания приходится на детей, а половина - среди вакцинированных взрослых.

«В некоторой степени этого можно было ожидать, поскольку 85 процентов взрослого населения Израиля вакцинированы», - сказал Балисер.

«Но частота, с которой мы наблюдаем эти« прорывные »случаи, заставляет некоторых полагать, что они выходят за рамки ожидаемой точки, и предполагает некоторое снижение эффективности вакцины против легких болезней - но не тяжелых - вероятно».

По словам Балицера, число тяжелых случаев среди вакцинированных израильтян за последние дни выросло примерно с одного случая каждые два дня до пяти случаев в день.

Он сказал, что еще слишком рано делать выводы об эффективности вакцины против серьезного заболевания, вызванного вариантом Дельта.

Но, добавил он, эксперты «по-прежнему надеются, что эффективность вакцины против серьезных заболеваний останется такой же высокой, как и для штамма альфа», впервые выявленного в Великобритании в декабре.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предупредил в воскресенье, перед еженедельным заседанием кабинета министров, что "с выходом из-под контроля варианта Дельты" Израилю, возможно, придется вновь ввести определенные ограничения, которые были сняты в прошлом месяце, чтобы ограничить передачу.

Балисер сказал, что маловероятно, что Израиль сможет сдержать рост числа случаев заболевания без повторного введения дополнительных ограничений, но выразил надежду, что они будут умеренными и что израильская « стена вакцины » вакцинированных граждан поможет сократить дальнейшее распространение.

«Обнадеживает то, что мы по-прежнему поддерживаем нулевой уровень смертности за последние двенадцать дней», - сказал он далее.

Источник: medicalxpress.com

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