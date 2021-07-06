Кладоискатель Бердска показал новые артефакты. Нашел около землянок
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Кладоискатель Бердска показал новые артефакты. Нашел около землянок

3:04:307/6/2021
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Была в лесу воинская часть, нормальная, по тем временам, было снабжение и патроны, и деньги, и консервы, всё что положено солдату. Люди там не просто жили в землянках и мучались от голода, там еще и работали многие со старого Бердска, были рабочие места.

Новые артефакты кладоискателя

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Лесное Эхо:

Здравствуйте, народ, редакция. Сегодня я хочу показать еще артефакты с мест землянок. Увидел по ТВК передачу и у меня есть свое мнение на эту историю. Первое, в больших землянках не жили. Это были склады или конюшни. Второе, лес вырубался беспощадно и об этом свидетельствуют старые гнилые пни и молодой лес засаженный возле землянок. Третье, снабжение было нормальное, один винторез на весь полк, это ирония.

Я находил много целых патронов всяких разных, и они честно сказать надоели. Я их просто выкидывал, ломал, высыпал порох, а то за такой патрончик в кармане можно загреметь на всю катушку. Знаем мы этих сударей. Короче, проще сказать, была в лесу воинская часть, нормальная, по тем временам, было снабжение и патроны, и деньги, и консервы, всё что положено солдату. Люди там не просто жили в землянках и мучались от голода, там еще и работали многие со старого Бердска, были рабочие места. Там была и линия электропередач и много чего было. Редакции - не надо связываться со мной, в моем кладоискательском деле самое главное уметь держать язык за зззубами. А вот показать какие были вещи - это можно, пусть посмотрят, пусть знают, что есть в нашем городе история, о которой так мало известно. Вот находки найденные возле землянок, две большие звезды, запчасти от бритвенных станков, пуговица, пряжка, кресало, для добывания огня. Может быть в старости открою свой музей.

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