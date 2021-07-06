У берегов Камчатки зафиксировали слабый радиосигнал: Возможно, пропавшего Ан-26 с 28 пассажирами
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У берегов Камчатки зафиксировали слабый радиосигнал: Возможно, пропавшего Ан-26 с 28 пассажирами

3:05:467/6/2021Фото: pixabay
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По некоторым данным, борт мог потерпеть крушение и упасть в море.

Радиосигнал зафиксировали у берегов Камчатки

У берегов Камчатки зафиксирован слабый радиосигнал. Предположительно, он может быть связан с пропавшим пассажирским самолетом Ан-26. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Вполне вероятно, считает источник, что сигнал издает аварийный радиобуй пропавшего пассажирского самолета Ан-26.

Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. По некоторым данным, борт мог потерпеть крушение и упасть в море.

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