У берегов Камчатки зафиксировали слабый радиосигнал: Возможно, пропавшего Ан-26 с 28 пассажирами

У берегов Камчатки зафиксирован слабый радиосигнал. Предположительно, он может быть связан с пропавшим пассажирским самолетом Ан-26. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Вполне вероятно, считает источник, что сигнал издает аварийный радиобуй пропавшего пассажирского самолета Ан-26.
Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. По некоторым данным, борт мог потерпеть крушение и упасть в море.