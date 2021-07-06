Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые

10:30:107/6/2021Фото: pixabay.com
0

Ученые провели эксперимент, чтобы понять, почему у пожилых глухота возникает гораздо чаще, чем в других возрастных категориях.

Максимум в течение 8,9 лет наблюдения у участников с нарушением слуха наблюдалось более быстрое снижение кратковременной физической работоспособности

Согласно исследованию, опубликованному 25 июня в сети JAMA Network Open, нарушение слуха связано со значительно ухудшением физических функций и более быстрым снижением физических функций у пожилых людей с течением времени по сравнению с людьми с нормальным слухом, пишет medicalxpress.com.

Пабло Мартинес-Амезкуа, доктор медицинских наук, из Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в Балтиморе, и его коллеги использовали данные исследования риска атеросклероза в сообществах (2011–2019 гг.) Для выявления 2956 пожилых людей, проживающих в сообществах (среднее возраст, 79 лет), которые посетили 6 учебную поездку в период с 2016 по 2017 год.

Исследователи обнаружили, что одна треть участников имела нормальный слух, 40 процентов - легкое нарушение слуха, 23 процента - умеренное нарушение слуха и 4 процента - тяжелое нарушение слуха. Нарушение слуха было связано с более высокими шансами на низкие оценки физической работоспособности (тяжелое нарушение по сравнению с нормальным слухом: отношение шансов для комбинированной физической работоспособности, 2,51; OR для баланса, 2,58; OR для скорости походки, 2,11) в скорректированных моделях. Максимум в течение 8,9 лет наблюдения у участников с нарушением слуха наблюдалось более быстрое снижение кратковременной физической работоспособности по сравнению с участниками с нормальным слухом.

-Результаты этого исследования показывают, что, поскольку нарушение слуха является распространенным, но излечимым заболеванием, оно может быть целью вмешательств, направленных на замедление снижения физических функций, связанных со старением, - пишут авторы.

Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Что сьесть в жару: пять отличных рецептов
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
возрастслухфизические нагрузки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас хороший слух?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые
10:30:10 7/6/2021
Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые
Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"
10:22:21 7/6/2021
Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"
20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
10:20:08 7/6/2021
20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
Как выглядят самые желанные женские лица в мире по мнению пластических хирургов
10:11:39 7/6/2021
Как выглядят самые желанные женские лица в мире по мнению пластических хирургов
Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы
10:04:29 7/6/2021
Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы
Что будет у iPhone 13: какие слухи ходят о новом беспроводном зарядном устройстве
9:59:27 7/6/2021
Что будет у iPhone 13: какие слухи ходят о новом беспроводном зарядном устройстве
Ограничения по России: где потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации
9:50:47 7/6/2021
Ограничения по России: где потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации
Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле
9:48:41 7/6/2021
Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле
БердскХолодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска
9:44:08 7/6/2021
Холодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска
6 июля Земля летит к Афелию - что это такое и что он означает для нас?
9:29:20 7/6/2021
6 июля Земля летит к Афелию - что это такое и что он означает для нас?