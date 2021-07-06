Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые

Согласно исследованию, опубликованному 25 июня в сети JAMA Network Open, нарушение слуха связано со значительно ухудшением физических функций и более быстрым снижением физических функций у пожилых людей с течением времени по сравнению с людьми с нормальным слухом, пишет medicalxpress.com.
Пабло Мартинес-Амезкуа, доктор медицинских наук, из Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в Балтиморе, и его коллеги использовали данные исследования риска атеросклероза в сообществах (2011–2019 гг.) Для выявления 2956 пожилых людей, проживающих в сообществах (среднее возраст, 79 лет), которые посетили 6 учебную поездку в период с 2016 по 2017 год.
Исследователи обнаружили, что одна треть участников имела нормальный слух, 40 процентов - легкое нарушение слуха, 23 процента - умеренное нарушение слуха и 4 процента - тяжелое нарушение слуха. Нарушение слуха было связано с более высокими шансами на низкие оценки физической работоспособности (тяжелое нарушение по сравнению с нормальным слухом: отношение шансов
-Результаты этого исследования показывают, что, поскольку нарушение слуха является распространенным, но излечимым заболеванием, оно может быть целью вмешательств, направленных на замедление снижения физических функций, связанных со старением, - пишут авторы.