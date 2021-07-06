В России выявили 23 378 новых зараженных коронавирусом за сутки на 6 июля 2021
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В России выявили 23 378 новых зараженных коронавирусом за сутки на 6 июля 2021

3:26:297/6/2021Фото: pixabay
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За минувшие сутки в стране скончались еще 737 пациентов.

Число зараженных коронавирусом в стране стремительно растет
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 6 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки, в России выявили 23 378 новых зараженных. Скончались за минувшие сутки 737 человек. Выздоровели 18 411 пациентов.

В Москве 5 498 новых заражённых — на 1 059 меньше, чем днём ранее. В Подмосковье заразились 2 536 человек.

Напомним, вчера, 5 июля оперштаб сообщил о 24 353 новых заболевших. Скончались за сутки 654 пациента. Выздоровели – 14 540 человек. В Москве 6 557 новых заражённых — на 1 067 меньше, чем днём ранее. В Подмосковье заразились 2 651 человек.

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