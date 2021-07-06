Пациентка после коронавируса просидела с раннего утра до 8 вечера в красной зоне ЦГБ Бердска и ушла без больничного. История из первых уст

Свою историю, как она переболела коронавирусом и лечилась в ЦГБ Бердска, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 июля, жительница города Татьяна. Она просила поблагодарить санитарок, медсестер и врачей ковидного госпиталя за их работу.
- Там работают совсем молодые санитарки. Бегают целый день, ставят уколы, меняют памперсы, моют лежачих больных. Работает молодежь, наверное они не боятся заболеть и стараются заработать, - рассказывает Татьяна.
В середине июня Татьяна заболела. Все симптомы указывали на ковид. Дело осложнялось хронической болезнью легких. Вызвали врача на дом, по телефону колл-центра объяснили, что врач обязательно придет, нужно соблюдать режим самоизоляции. Врач не пришел, и честно прождав дома три дня, Татьяна пошла на прием в поликлинику №1.
- Я дождалась приема, сдала тест, сделала флюорографию. Всё в толпе людей, я плохо помню, как всё происходило, потому что мне уже было плохо. Дома дети вызвали "скорую", меня увезли в ковидный госпиталь. Мне было очень плохо, я уже можно сказать написала завещание, - рассказывает бердчанка.
В госпитале Татьяна лежала в палате на 4 человека, через три дня в 4-местную палату внесли дополнительную кровать, пациенток стало пять. На этаже лежало 50 человек, об этом говорил Татьяне доктор.
- Когда я уже выписалась, умерла пожилая женщина из нашей палаты. Так страшно,- рассказывает Татьяна.
Уколы первые три дня ставили лекарством, которое привезла бердчанка с собой из дома. Потом стали ставить капельницы. Через 8 дней выписали домой.
- Я себя чувствовала неважно, но уже, конечно, лучше. Больных много, нужны койки. Выписывают всех, у кого тест пришел отрицательный. Больничный мне не дали, ничего не объяснили, просто выписали. В понедельник, 5 июля, я пошла выяснить, как мне получить больничный в поликлинику №1. Вся очередь до 20 часов не прошла, нас отправили домой, сказали записаться и завтра к 8 утра прийти, нас примут,- говорит Татьяна.
Парень, который весь день сидел в очереди к терапевту в понедельник, сегодня, 6 июля, пришел в поликлинику к 4 утра. Татьяна, которая после ковидного госпиталя еще плохо себя чувствовала, пришла к 8 часам.
- Я зашла в красную зону, а тут как в вагоне электрички, народ стоит, сидит, коридор битком. Но врач вышла и по списку нас вызвала. Больничный мне продлили, но как там люди остались в очереди. Вчера мужчина с температурой 8 часов отсидел. И опять все вперемешку, и больные и здоровые. Кто-то закрывает больничный, кто-то только заболел, у кого-то температура, все стоят и сидят вплотную, - говорит бердчанка.
Сегодня, 6 июля, в красной зоне в 9 часов начмед ЦГБ Бердска впервые попробовал развести потоки пациентов.