Пациентка после коронавируса просидела с раннего утра до 8 вечера в красной зоне ЦГБ Бердска и ушла без больничного. История из первых уст
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Пациентка после коронавируса просидела с раннего утра до 8 вечера в красной зоне ЦГБ Бердска и ушла без больничного. История из первых уст

4:51:067/6/2021,Маргарита МартыноваФото: Минздрав НСО
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"Когда я уже выписалась, умерла пожилая женщина из нашей палаты. Так страшно",- рассказывает Татьяна.

Красная зона поликлиники №1 ЦГБ Бердска

Свою историю, как она переболела коронавирусом и лечилась в ЦГБ Бердска, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 июля, жительница города Татьяна. Она просила поблагодарить санитарок, медсестер и врачей ковидного госпиталя за их работу.

- Там работают совсем молодые санитарки. Бегают целый день, ставят уколы, меняют памперсы, моют лежачих больных. Работает молодежь, наверное они не боятся заболеть и стараются заработать, - рассказывает Татьяна.

В середине июня Татьяна заболела. Все симптомы указывали на ковид. Дело осложнялось хронической болезнью легких. Вызвали врача на дом, по телефону колл-центра объяснили, что врач обязательно придет, нужно соблюдать режим самоизоляции. Врач не пришел, и честно прождав дома три дня, Татьяна пошла на прием в поликлинику №1.

- Я дождалась приема, сдала тест, сделала флюорографию. Всё в толпе людей, я плохо помню, как всё происходило, потому что мне уже было плохо. Дома дети вызвали "скорую", меня увезли в ковидный госпиталь. Мне было очень плохо, я уже можно сказать написала завещание, - рассказывает бердчанка.

В госпитале Татьяна лежала в палате на 4 человека, через три дня в 4-местную палату внесли дополнительную кровать, пациенток стало пять. На этаже лежало 50 человек, об этом говорил Татьяне доктор.

- Когда я уже выписалась, умерла пожилая женщина из нашей палаты. Так страшно,- рассказывает Татьяна.
Уколы первые три дня ставили лекарством, которое привезла бердчанка с собой из дома. Потом стали ставить капельницы. Через 8 дней выписали домой.

- Я себя чувствовала неважно, но уже, конечно, лучше. Больных много, нужны койки. Выписывают всех, у кого тест пришел отрицательный. Больничный мне не дали, ничего не объяснили, просто выписали. В понедельник, 5 июля, я пошла выяснить, как мне получить больничный в поликлинику №1. Вся очередь до 20 часов не прошла, нас отправили домой, сказали записаться и завтра к 8 утра прийти, нас примут,- говорит Татьяна.

Парень, который весь день сидел в очереди к терапевту в понедельник, сегодня, 6 июля, пришел в поликлинику к 4 утра. Татьяна, которая после ковидного госпиталя еще плохо себя чувствовала, пришла к 8 часам.

- Я зашла в красную зону, а тут как в вагоне электрички, народ стоит, сидит, коридор битком. Но врач вышла и по списку нас вызвала. Больничный мне продлили, но как там люди остались в очереди. Вчера мужчина с температурой 8 часов отсидел. И опять все вперемешку, и больные и здоровые. Кто-то закрывает больничный, кто-то только заболел, у кого-то температура, все стоят и сидят вплотную, - говорит бердчанка.
Сегодня, 6 июля, в красной зоне в 9 часов начмед ЦГБ Бердска впервые попробовал развести потоки пациентов.

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