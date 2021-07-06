Что строго запрещено на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года: Это точно нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду
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Что строго запрещено на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года: Это точно нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду

6:20:407/6/2021Фото: Православие.Ru
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В этот день всегда идет Петров пост. По церковным правилам сегодня разрешено есть горячие блюда, в том числе готовить рыбные блюда, использовать растительное масло.

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В православном церковном календаре последнему ветхозаветному пророку Иоанну Крестителю посвящено 7 праздников. отмечающих 7 главных событий его жизни и тех, что произошли с ним уже после усекновения его главы (первое, второе и третье обретения, а также перенесение мощей).

Один из них - его Рождество - отмечается 7 июля ежегодно, дата является постоянной, а праздник относится к великим двунадесятым. Кроме известных нам Рождества Богородицы, Рождества Христова и Рождества Иоанна Крестителя, христиане больше не отмечают ничье рождение.

Иоанн Креститель считается самым почитаемым пророком за всю историю христианства.

Традиции Рождества Иоанна Предтечи

В этот большой праздник праздничные литургии начинаются еще вечером 6 июля и продолжаются на утро. Вех православных приглашают посетить  богослужение и помолиться святому и Господу. В этот день Иоанну Крестителю возносят самые разные молитвы, одна из самых популярных - молитва об избавлении от головной боли. Но молитва об избавлении от пьянства также очень сильна. Просят и об исцелении, о детях, о покровительстве. Каждый просит о том, что его больше всего волнует. Для этого есть молитва - Личное прошение.

Народные традиции и запреты

В этот день принято отказываться от тяжелой и несрочной работы. Откладывается всяческое рукоделие.

Если за человеком в этот день увязалась собака белого цвета - ее нельзя ни в коем случае прогонять -считается что это человеку дается благословение от самого Иоанна Предтечи.

В этот день всегда идет Петров пост. По церковным правилам сегодня разрешено есть горячие блюда, в том числе готовить рыбные блюда, использовать растительное масло. В честь праздника можно выпить красного вина в небольших количествах. Однако в народе бытует мнение, что чем строже пост в этот день, тем быстрее исполнятся ваши желания.

Главный запрет на этот праздник- нельзя пользовать ножом, ножницами и иглами. Это строго запрещено. Ослушавшегося запрета ждут беды и несчастья.

Считается, что нельзя есть круглые продукты, красные продукты, а также нельзя носить что-либо на подносах.

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