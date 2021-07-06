Сеть ВкусВилл оскорбила россиян фотографией ЛГБТ-семьи на своем сайте
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Сеть ВкусВилл оскорбила россиян фотографией ЛГБТ-семьи на своем сайте

4:04:037/6/2021Фото: из архива Юмы
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После этого покупатели начали угрожать героям публикации и всячески оскорблять их.

Такая семья не понравилась россиянам

30 июня, в последний день "Месяца гордости" (Pride Month), традиционного периода публичной поддержки ЛГБТ-сообщества сеть супермаркетов ВкусВилл опубликовала у себя на сайте и в социальных сетях историю семь своих покупателей.

Семья была не вполне обычная - Юма, психолог и ЛГБТ-активистка, а также ее дочери Мила и Алина и девушка Алины – Ксюша, с которой они собираются пожениться. В тексте статьи делался акцент, что семья – это не только твои родственники, но и те, кто тебя любит. Они рассказали о своей семье, в частности, о своем гостеприимном доме, о частом обсуждении в нем фемповестки, о том, что все они придерживаются веганства, сортируют мусор и выступают за Fair Trade. Отметим, что это первый в России случай, когда крупная сеть поддержала ЛГБТ-сообщество.

Но вот понравилось это не всем. Да, были и те, кто поддержал позицию ВкусВилла и похвалил их за такой смелый поступок, но большинство подписчиков начали писать гомофобные комментарии и в прямом смысле начали угрожать героям статьи.

– Сначала меня очень порадовало приглашение сети поучаствовать в проекте. Эти магазины мы на самом деле любим. И нам очень важно было показать, что счастливыми могут быть любые семьи. Сперва мы действительно получили огромную поддержку и поздравления из-за этой рекламы. Думали, что это было не зря… – рассказала Юма.

Угрозы и оскорбления герои публикации получают до сих пор. А ВкусВилл удалила публикацию и извинилась перед своими покупателями.

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