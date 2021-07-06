Как выбрать ручную таль?
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06.07
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Как выбрать ручную таль?

4:09:367/6/2021Фото: gpo-msk.ru
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Таль ручная - это такое необычное оборудование, которое позволяет поднимать и удерживать груз различной массы.

ручная таль
Длина цепи и грузоподъемность определяют стоимость тали

Ее в основном применяют при ремонтных и монтажных работах, в отличии от электрической, ручная работает за счет усилий человека.

Данное оборудование имеет небольшие размеры, и его очень легко транспортировать. Электрические же модели имеют более крупные размеры, что делает их транспортировку сложной и неудобной, потому что не на всех стройках первое время есть электричество.

Где стоит приобрести таль?

Конечно же, делать это необходимо в специализированных магазинах, иначе крайне высока вероятность нарваться на мошенников. Но а если говорить о надежных местах, то стоит упомянуть данный интернет-магазин: https://gpo-msk.ru/tali/tali-3-tonny/.

На что стоит обращать внимание?


  • Выбирать данное устройство необходимо исходя из того для каких целей вы его будете использовать. Допустим вы покупаете его для подъема раствора цемента и песка на верхние этажи, то следует выбрать, то есть купить таль ручную 3т. А все по той причине, что бетон очень тяжелый, и модели с грузоподъемностью в 1 или 2 тонны просто напросто не справятся, и есть вероятность, что на высоте таль выйдет их строя, и тогда бетон рухнет на землю.
  • В случае если данное оборудование покупается для подъема груза небольших и легких грузов, то стоит покупать модели, на паспорте которых указана меньшая грузоподъемность. Таким образом вы сможете сэкономить немалую сумму денег.
  • Особое внимание при выборе ручной тали стоит обратить на высоту подъема. Каждая модель имеет разную длину цепи. Для строек стоит выбирать таль длиной цени в 30 метров, а для обычных работ на даче или где-то на производстве можно присмотреться к тем моделям, которые имеют цепь в 10 метров.
  • Длина цепи и грузоподъемность определяют стоимость тали. Поэтому стоит выбирать только те модели, которые соответствуют вашим требованиям и бюджету.

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ручная таль
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