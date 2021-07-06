Эффективное использование sms-рассылок

Также текст должен быть совсем небольшой, чтоб не грузить получателя. А для того, чтобы данной работой занимались настоящие профессионалы, знающие толк в собственном деле, то достаточно обратиться сюда: https://smsc.ru/.
Главные рекомендации для достижения максимальной эффективности
Совет №1: говорите на языке клиентаМногие специалисты отмечают, что много, кто создает СООБЩЕНИЕ за образцы европейских или американских маркетинговых рассылок, но так, чтобы все вместилось в 1-2 СМС. Из-за этого получается нагроможденный текст, непонятный самому читателю.
Пишите понятным для пользователя языке! Необходимо принять к сведению следующие факты:
Английский является коассикой, но родной язык понятнее.
Длина одной части СМС латиницей вдвое больше, чем украинским символами (латиницей ~ 160 симв. / СМС с украинским символами ~ 70 симв. / СМС).
Совет №2: Пишите просто, прозрачно и краткоНеудачный пример: «Покажите это СООБЩЕНИЕ Евгению на лыжах, чтобы получить 25% скидку на следующую покупку».
Совет №3: Зачитайте вслухЛегкость и понятность при чтении сообщения - это прежде всего показатель, что вы все делаете правильно. Избегайте большого количества цифр.
Клинический случай – это, когда в какой-то дате указан еще и год. Используется перенос строк, чтобы структурировать информацию.
Совет №4: Составьте план заранееПомните, что с момента начала Рассылки до момента, когда начнутся отклики, должно пройти некоторое время. Иногда СООБЩЕНИЕ доставляется адресату в течение одного дня.
Пример: МТС прислал мне рекламное СМС С предложением принять участие в акции, срок действия которой уже истек полтора часа назад. Подобное вполне может случиться, если неправильно рассчитать время рассылки.