Эффективное использование sms-рассылок
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06.07
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Эффективное использование sms-рассылок

4:18:087/6/2021Фото: smsc.ru
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Подобные спам-атаки, конечно же, могут принести просто огромный трафик, но только при наличии того условия, что они будут грамотно составлены.

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SMS-рассылки 

Также текст должен быть совсем небольшой, чтоб не грузить получателя. А для того, чтобы данной работой занимались настоящие профессионалы, знающие толк в собственном деле, то достаточно обратиться сюда: https://smsc.ru/.

Главные рекомендации для достижения максимальной эффективности

Совет №1: говорите на языке клиента

Многие специалисты отмечают, что много, кто создает СООБЩЕНИЕ за образцы европейских или американских маркетинговых рассылок, но так, чтобы все вместилось в 1-2 СМС. Из-за этого получается нагроможденный текст, непонятный самому читателю.

Пишите понятным для пользователя языке! Необходимо принять к сведению следующие факты:

Английский является коассикой, но родной язык понятнее.

Длина одной части СМС латиницей вдвое больше, чем украинским символами (латиницей ~ 160 симв. / СМС с украинским символами ~ 70 симв. / СМС).

Совет №2: Пишите просто, прозрачно и кратко

Неудачный пример: «Покажите это СООБЩЕНИЕ Евгению на лыжах, чтобы получить 25% скидку на следующую покупку».

Совет №3: Зачитайте вслух

Легкость и понятность при чтении сообщения - это прежде всего показатель, что вы все делаете правильно. Избегайте большого количества цифр.

Клинический случай – это, когда в какой-то дате указан еще и год. Используется перенос строк, чтобы структурировать информацию.

Совет №4: Составьте план заранее

Помните, что с момента начала Рассылки до момента, когда начнутся отклики, должно пройти некоторое время. Иногда СООБЩЕНИЕ доставляется адресату в течение одного дня.

Пример: МТС прислал мне рекламное СМС С предложением принять участие в акции, срок действия которой уже истек полтора часа назад. Подобное вполне может случиться, если неправильно рассчитать время рассылки.

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