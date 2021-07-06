Голенькими без денег и телефонов оставил компанию купающихся воришка на берегу Обского моря в Бердске

В Бердске с наступление жары и пляжного сезона существенно возросло число краж. Только на прошлой неделе несколько бердчан стали жертвами преступников, оставив свои ценные вещи на берегу без присмотра. Так, 1 июля неизвестный обокрал целую компанию отдыхающих. Воспользовавшись моментом, пока отдыхающие купались, он похитил сразу три мобильных телефона, банковские карты, кошельки и наличные денежные средства, а также рюкзак и практически всю одежду.
- Обращаемся к гостям и жителям Бердска: не оставляйте своё имущество без присмотра! Не стоит брать с собой на пляж крупные суммы денег и драгоценности, дорогие гаджеты и употреблять спиртные напитки! Будьте бдительны! Если вы все же стали жертвой преступления, немедленно обращайтесь в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердска. И помните, что время играет важнейшую роль - чем раньше вы сообщите о противоправных действиях, тем больше шансов найти ваше имущество, – сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.