Что нужно делать в великий день Рождества Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года каждому православному
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Что нужно делать в великий день Рождества Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года каждому православному

7:20:597/6/2021Фото: Благовещенский кафедральный собор
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В народе есть поверье, что тот, кто в этот день строго постится, получит прощение грехов легче и сможет исполнить свои желания, если они чисты и искренни.

икона
Иоанн Предтеча был последним ветхозаветным пророком

Празднование Рождества последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя отмечается наравне с Рождеством Богородицы и Рождеством Христовым. Это великий двунадесятый праздник, о котором не все знают, и отмечается он постоянно в одну и ту же дату - 7 июля.

Пророк Иоанн родился у очень пожилой пары - священника (иудейского) Захарии и Елисаветы - его жены, которая была родственницей Девы Марии. У них всю жизнь не было детей, но они не теряли надежды. Однажды Господь послал к священнику архангела Гавриила и вестью от том, что у него и его жены родится ребенок - Предтеча Христа и имя ему будет Иоанн. Захария очень удивился и отнесся с недоверием к вести. Он попросил у Архангела какого-то знамения в подтверждение его слов, за что был наказан - Господь сделал его немым.

Елисавета же узнав о том, что беременна, очень стеснялась своего положения, потому что была стара и долго ото всех скрывала свою беременность. Когда сын родился, ему стали придумывать имя, но священник Захария написал на дощечке, что имя ему Иоанн. В тот же момент дар речи к нему вернулся. Все удивились такому имени, поскольку такого имени в роду иудейской никогда не было, однако волю Господа родители исполнили.

Когда спустя шесть месяцев царю Ироду сделано было предсказание, что на землю пришел тот, кто спасет иудеев, он приказал казнить всех младенцев. От Захарии тоже требовали ответа - где его сын, но он не выдал, что его жена сбежала с ним в пустыню и там укрылась в пещере. За это его казнили, а сбежавшая мать умерла на сороковой день. Маленький Иоанн остался в пустыне один под присмотром ангела. Он питался саранчой и диким медом. До 30 лет он прожил в пустыне. а затем получил волю Господа на то. чтобы он всем рассказал о пришествии Мессии и что ему нужно отправиться из пустыни к реке Иордань.

Так Иоанн Предтеча стал проповедовать о пришествии Христа и у него собралось очень много последователей. Он всех призывал очиститься от греха и покаяться в неправедной жизни. Всех омывал водами реки и за это получил имя Креститель. Именно он крестил Иисуса Христа, когда тот пришел к  нему.

Традиции

Этот праздник отмечается в храмах с вечера 6 июля. Начинаются праздничные литургии, а утром продолжаются. Всем православным нужно посетить церковь в этот день и принять участие в молитве.

Пророку Иоанну молятся об исцелении, об избавлении от головной боли, о детях, о наставлении на путь истинный, о помощи, покаянии и поддержке.

В этот день можно поставить свечи за здравие, подать милостыню нищим.

В этот день всегда продолжается Петров пост, но в честь праздника, на какой бы день он ни выпадал, разрешается и горячая еда, и добавление растительного масла к пище и немного красного вина.

Однако в народе есть поверье, что тот, кто в этот день строго постится, получит прощение грехов легче и сможет исполнить свои желания, если они чисты и искренни.

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