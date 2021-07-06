Куда переехать - в Бердск или Искитим: Сибиряки раздают советы жителям Кемерово
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Куда переехать - в Бердск или Искитим: Сибиряки раздают советы жителям Кемерово

5:11:197/6/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Молодая семья задумалась о переезде. В каком городе лучше всего жить?

Бердск - красивый город

В социальной сети во ВКонтакте молодая семья спросила мнение бердчан, где лучше жить - в Бердске или Искитиме. Они собираются переехать из другой области и выбирают лучший вариант:

- Просим совета. Мы молодые люди, имеем намерение переехать в ваш регион из Кемеровской области. Рассматриваем только два города Новосибирской области - Бердск или Искитим. Дело в том, что у мужа работа между этими городами будет он (РЖД). Новосибирск хорошо бы, но далеко. Будем приобретать квартиру. В Искитиме дешевле, чем в Бердске это в наше время не маловажно. Но Бердск более динамичный город. Что посоветуете? У нас в этих городах нет друзей, которые могли бы дать совет. Вся надежда на вас.

В комментариях под постом ответили, что лучше выбирать Бердск, потому что для многих город кажется более удобным для жилья.

- Год назад переехали жить в Бердск с Кемеровской обл. Киселевск. Выбрали Микрорайон. И ни разу не пожалели. Всё, что необходимо - в шаговой доступности. Транспорт в любые направления, включая Новосибирск и Академ, без проблем. Если вы на авто, то и вовсе не проблема. Бердск -прекрасный город. Тихий, но развитый. С красивой природой. Чистый и уютный, - пишет бердчанка.

Кроме того, в Бердске много достопримечательностей. Например, при первом знакомстве можно сходить в парк Победы - он считается очень уютным, чистым и компактным местом. Там множество скамеек и зелени. Также есть аттракционы. Кроме парка можно посетить Бердскую косу, парк “На камнях”, Преображенский собор и много других интересных мест.

-Конечно же Бердск! Есть несколько аспектов: в Бердске нет этой жуткой цементной пыли, как в Искитиме; меньше криминально-опасных элементов в совокупности по городам; Бердск спокойный, семейный городок, где есть вся необходимая инфраструктура. Как ребёнок, который всю жизнь прожил и вырос в Бердске, скажу, что вы полюбите этот город, за его природу, спокойствие и местных жителей! - ответила подписчица Юлия.

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