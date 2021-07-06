Блогер Дмитрий Гордей заявил о расставании с Клавой Кокой

Известный блогер Дмитрий Гордей рассказал о том. Что расстался со своей девушкой Клавой Кокой спустя два года отношений. Он сообщил об этом в своем профиле в Инстаграм, сопроводив публикацию трогательным видео под песню Макса Коржа «Тает Дым».
- Да поставим наконец-таки точку. Спасибо тебе за эти 2 года! Я никого не любил так, как люблю тебя... и люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца! P.S. Братва, в ближайшее время, возможно, у меня немного поедет крыша, поэтому не обращайте внимания. Зато, с сегодняшнего дня я решил, что буду максимально открыт с вами, - написал Гордей в своем профиле.