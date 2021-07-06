Тренеру сборной России Черчесову предложили назначить зарплату в 40 000 рублей
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Тренеру сборной России Черчесову предложили назначить зарплату в 40 000 рублей

4:43:467/6/2021Фото: pixabay
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Сейчас он получает около дух с половиной миллионов евро.

Черчесову предлагают уменьшить зарплату

Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой в своем интервью предложил назначить тренеру национальной команды Станиславы Черчесову назначить зарплату в 40 тысяч рублей.

- Конечно, у нас есть мнение, что чужие деньги нельзя считать. Но когда Станислав Саламович сидит на пресс-конференции и говорит, что он трудится на передовой линии… За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тысяч. Говорить подобное — бред. Особенно сейчас», — заявил экс-капитан сборной.

Отметим, что 2 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз начал искать кандидата на пост главного тренера нашей сборной. В списке два российский и пять иностранных претендентов. Но пока Черчесову не предлагали уйти в отставку. Отметим, что его зарплата в должности тренера составлять два с половиной миллиона евро.

Напомним, сборная России вылетела с Евро-2020 проиграв в групповом этапе.

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