Тренеру сборной России Черчесову предложили назначить зарплату в 40 000 рублей

Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой в своем интервью предложил назначить тренеру национальной команды Станиславы Черчесову назначить зарплату в 40 тысяч рублей.
- Конечно, у нас есть мнение, что чужие деньги нельзя считать. Но когда Станислав Саламович сидит на пресс-конференции и говорит, что он трудится на передовой линии… За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тысяч. Говорить подобное — бред. Особенно сейчас», — заявил экс-капитан сборной.
Отметим, что 2 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз начал искать кандидата на пост главного тренера нашей сборной. В списке два российский и пять иностранных претендентов. Но пока Черчесову не предлагали уйти в отставку. Отметим, что его зарплата в должности тренера составлять два с половиной миллиона евро.
Напомним, сборная России вылетела с Евро-2020 проиграв в групповом этапе.