Потопы в районе Туапсе убили мать и ребенка: машину снесло в канаву и затянуло под воду

Из-за потопов в районе Туапсе погибли, по меньшей мере, четыре человека, среди который два ребенка, женщина и мужчина с инвалидностью в возрасте 71 года.
По данным СМИ семья из трех человек решила провести ночь в автомобиле, машину потоком снесло в канаву и затянуло под воду. Женщина с ребенком погибли, захлебнувшись, мужчина выжил - у него зафиксировано обморожение.
Еще один ребенок в возрасте 9 лет погиб в лесовозе, в котором находился вместе с отцом, когда тот перевернулся. Мужчину до сих пор не нашли.
71-летний инвалид находился в своем доме во время паводка. Мужчина захлебнулся потому, что был практически недвижим и не смог покинуть помещение.
В понедельник 5 июля во второй половине дня стихия и сильные ливни сдвинулись в Туапсинский район, проезжие части дорог затоплены, сошел оползень.
В Краснодарском крае действует режим ЧС в шести районах. Уровень рек постоянно мониторится. Известно о подтоплении в семи населенных пунктов региона - пострадали 267 жилых домов и 395 приусадебных участков.