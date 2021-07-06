Потопы в районе Туапсе убили мать и ребенка: машину снесло в канаву и затянуло под воду
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Потопы в районе Туапсе убили мать и ребенка: машину снесло в канаву и затянуло под воду

5:20:257/6/2021Фото: Flickr
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Стихия, разбушевавшаяся на черноморском побережье продолжается, вчера вечером сошел селевой поток, перекрывший дорогу в Сочи.

В Туапсинском районе затоплены дома и дороги

Из-за потопов в районе Туапсе погибли, по меньшей мере, четыре человека, среди который два ребенка, женщина и мужчина с инвалидностью в возрасте 71 года.

По данным СМИ семья из трех человек решила провести ночь в автомобиле, машину потоком снесло в канаву и затянуло под воду. Женщина с ребенком погибли, захлебнувшись, мужчина выжил - у него зафиксировано обморожение.

Еще один ребенок в возрасте 9 лет погиб в лесовозе, в котором находился вместе с отцом, когда тот перевернулся. Мужчину до сих пор не нашли.

71-летний инвалид находился в своем доме во время паводка. Мужчина захлебнулся потому, что был практически недвижим и не смог покинуть помещение.

В понедельник 5 июля во второй половине дня стихия и сильные ливни сдвинулись в Туапсинский район, проезжие части дорог затоплены, сошел оползень.

В Краснодарском крае действует режим ЧС в шести районах. Уровень рек постоянно мониторится. Известно о подтоплении в семи населенных пунктов региона - пострадали 267 жилых домов и 395 приусадебных участков.

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