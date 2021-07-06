6 июля Земля летит к Афелию - что это такое и что он означает для нас?

Земля прибудет к афелию сегодня, 6 июля, знаменуя захватывающий момент на орбите планеты вокруг Солнца. Но что такое афелий и почему этот момент значительный?
Лето в Северном полушарии идет полным ходом, и в некоторых частях земного шара наблюдаются рекордные температуры. Поэтому вы можете быть удивлены, узнав, что наша планета находится всего в нескольких часах от самого дальнего расстояния от Солнца - так называемой точки афелия.
Что такое афелий?
Как и в случае со всеми планетами, орбита Земли вокруг Солнца не является идеально круговой - она имеет слегка овальную форму.
В среднем наша планета находится на расстоянии около 150 миллионов километров от звезды.
Но это меняется каждый день, и во время своего путешествия по Солнечной системе Земля иногда оказывается ближе или дальше от Солнца.
По данным американского космического агентства NASA, по состоянию на 23:43 по московскому времени 5 июля Земля находится на расстоянии около 94 508 864 миль (152 097 321 км) от Солнца.
По словам астронома Деборы Берд с EarthSky.org, Земля прибудет в афелий сегодня вечером примерно в 23:27 по московскому времени, то есть в 4:27 по восточному времени в США.
Ближайшее расстояние между нашим миром и Солнцем называется перигелием.
Слово «пери» происходит от греческого слова «близкий», а гелион - от Гелиоса, греческого бога Солнца.
Противоположность этому афелию, который отмечает самую дальнюю точку Земли от Солнца.
Перигелий обычно возникает в начале января или через две недели после декабрьского солнцестояния, которое отмечает астрономическое начало зимы к северу от экватора.
Афелий обычно происходит через две недели после июньского солнцестояния - начала лета на севере.
Кэтрин Бёкманн из Альманаха старого фермера сказала: «Разве не интересно, что Земля наиболее удалена от Солнца в жаркие летние месяцы и ближе всего к ней в зимние месяцы?»
Что для вас означает афелий Земли?
Несмотря на то, что Земля находится дальше от Солнца, чем обычно, это расстояние не повлияет на погоду.
Это хорошая новость для тех, кто хочет позагорать или отдохнуть на пляже.
Как ни странно, смена времен года зависит не от расстояния планеты от Солнца, а от угла наклона полюсов.
Когда Земля движется вокруг Солнца, ось Земли наклоняется под углом 23,5 градуса.
Ось всегда направлена в одном направлении, поэтому в течение года разные части планеты получают разное количество солнечного света.
По данным NASA, этот наклон, вероятно, является результатом удара по Земле большого тела под названием Тейя миллиарды лет назад - того же тела, которое создало нашу Луну.
В космическом агентстве пояснили: «Этот большой удар выбросил на орбиту огромное количество пыли и щебня. Большинство ученых думают, что со временем эти обломки стали нашей Луной».
В месяцы после летнего солнцестояния Северный полюс больше всего наклонен к Солнцу, что позволяет большему количеству прямых солнечных лучей попадать на Северное полушарие.
Это знаменует начало лета на севере и начало зимы на юге.
Во время зимнего солнцестояния Северный полюс больше всего отклоняется от Солнца, поэтому на северную половину земного шара падает меньше прямого солнечного света.
NASA заявило: «Для тех из нас, кто живет в Северном полушарии, где лето в июле и зима в январе, это кажется отсталым, не так ли? Это просто доказывает, что расстояние от Земли до Солнца не является причиной времен года».
Так что сегодня вы можете спать спокойно, зная, что погода не собирается ухудшаться из-за орбиты Земли - хотя недавние прогнозы действительно указывают на то, что нас ожидают дожди и грозы.
Источник: express.co.uk