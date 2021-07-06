На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 с 28 пассажирами и главой Паланы Ольгой Мохиревой. Подробности трагедии
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На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 с 28 пассажирами и главой Паланы Ольгой Мохиревой. Подробности трагедии

4:56:497/6/2021Фото: pixabay
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На месте падения видно обгоревшее пятно и кабина Ан-26. По предварительным данным, никто не выжил.

Самолет Ан-26 рухнул на Камчатке

На Камчатке нашли обломки пассажирского самолета Ан-26, который пропал сегодня, 6 июля. Обнаружили их в береговой черте у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от посёлка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море. Известно, что он заходил на посадку с моря. Самолёт Ил-38, сообщивший об этом, передал информацию вертолёту. На месте падения видно обгоревшее пятно и кабина Ан-26. Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки. Спасатели будут добираться до места пешком.

Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу Андрейкину, которая возглавляет финансовое управление администрации.
На поиски были направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. По предварительным данным, никто не выжил.

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