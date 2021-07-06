Астрономический календарь на 2021 год: не пропустите затмение Микролуны и множество метеорные дождей - даты

Любителей астрономии ждет угощение: лунные затмения и метеоритные дожди будут сопровождать нас до конца года. Астроном поделился некоторыми из самых захватывающих зрелищ, на которые стоит обратить внимание в ближайшие несколько месяцев.
Пока что это было захватывающее время для любителей наблюдать за небом: четыре суперлуны, частичное солнечное затмение и Кровавая луна в быстрой последовательности. А астрономический прогноз показывает, что ситуация скоро улучшится с появлением ряда громких метеорных дождей и еще большего количества затмений. Д-р Дэниел Браун, астроном из Университета Ноттингем Трент, поделился с Express.co.uk тремя своими главными событиями на ближайшие месяцы.
Эти астрономические события включают частичное затмение Микролуны в середине ноября и два метеорных дождя, один из которых не за горами.
Доктор Браун сказал: «Мы сможем увидеть небольшую часть частичного лунного затмения в этом году, когда Луна зайдет утром 19 ноября, но условия для этого действительно плохие. Становится еще хуже, из-за солнечного затмения 4 декабря вам нужно будет отправиться в Антарктику».
Частичное лунное затмение Микролуны:19 ноября этого года Полнолуние появится в апогее Луны - на самом дальнем расстоянии от Земли.
Это полная противоположность Суперлунии, когда лунный шар находится в перигее - самом близком расстоянии от Земли.
Говорят, что микролуна немного меньше и тусклее, чем обычная полная луна или суперлуна, но разница слишком мала, чтобы ее можно было заметить невооруженным глазом.
Тогда это хорошо, Луна будет частично закрыта земной тенью этой ночью - еще более захватывающее зрелище.
Частичное лунное затмение начнется 19 ноября примерно в 7:18 по московскому времени и будет видно из Великобритании.
К сожалению, к моменту максимального затмения - средней точки затмения - он пройдет под горизонтом.
Метеорный поток Персеиды и Геминиды:Вам может быть интереснее увидеть Персеиды и Геминиды.
Это одни из самых популярных кольцевых ливней, которые славятся своими обильными пиками.
-Лучше следить за падающими звездами во время Персеид этого года, который состоится с 16 по 23 августа, достигнув пика с 12 по 13 августа. Еще один хороший момент - это Геминиды в конце года с 3 по 16 декабря, достигая пика 14 декабря, - говорит доктор Браун.
Персеиды прибудут в этом году с 17 июля и продлятся до 24 августа.
Пик ливня, когда мы видим наибольшее количество метеоров одновременно, наступит в ночь с 12 на 13 августа.
По оценкам астрономов, во время пика дождя в час будет образовываться от 120 до 150 падающих звезд.
Эти быстро движущиеся метеоры являются пыльными обломками кометы Свифта-Таттла.
Лучшее время, чтобы увидеть дождь - между полуночью и рассветом, когда небо наиболее темное.
Метеоры Персеиды названы в честь их радианта - очевидной точки происхождения - который находится в созвездии Персея.
Радиант находится довольно низко в небе, поэтому у вас может быть даже шанс увидеть метеоры уже на закате.
Благодаря обильному пику Персеиды считаются лучшим дождем года.
Душа Геминид последует в декабре, начиная с 3 декабря и заканчивая 14 декабря.
Это гораздо более короткий душ, поэтому обратите внимание на ночное небо в эти ночи.
Пик Геминид наступит 16 декабря с более чем 120 метеорами в час.
Геминиды и Квадрантиды - единственные два крупных потока, связанных не с кометой, а с астероидом.
Впервые зарегистрированный в 1862 году, поток с каждым годом становится все более интенсивным.
Как и Персеиды, метеоры появятся в небе из созвездия - Близнецы-Близнецы.
Другие события, которых стоит ждать:Год полон астрономических чудес, каждое из которых дает возможность узнать что-то новое о нашем месте во Вселенной.
Доктор Браун сказал: «В целом, смотреть в темное небо и замечать, что происходит, - это самое полезное. Так что выходите туда и наслаждайтесь просмотром».
- 28 июля - метеоритный дождь Дельта-Акварииды.
- 22 сентября - сентябрь / Осеннее равноденствие.
- 7 октября - Метеоритный дождь Дракониды.
- 21 октября - Метеоритный дождь Ориониды.
- 4 ноября - Метеоритный дождь Тауриды.
- 17 ноября - Метеоритный дождь Леониды.
- 21 декабря - декабрь / зимнее солнцестояние.
- 21 декабря - Метеоритный дождь Урсиды.
Доктор Браун сказал: «В целом, смотреть в темное небо и замечать, что происходит, - это самое полезное. Так что выходите туда и наслаждайтесь просмотром».
- 28 июля - метеоритный дождь Дельта-Акварииды.
- 22 сентября - сентябрь / Осеннее равноденствие.
- 7 октября - Метеоритный дождь Дракониды.
- 21 октября - Метеоритный дождь Ориониды.
- 4 ноября - Метеоритный дождь Тауриды.
- 17 ноября - Метеоритный дождь Леониды.
- 21 декабря - декабрь / зимнее солнцестояние.
- 21 декабря - Метеоритный дождь Урсиды.
Источник: express.co.uk