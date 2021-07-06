Астрономический календарь на 2021 год: не пропустите затмение Микролуны и множество метеорные дождей - даты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Астрономический календарь на 2021 год: не пропустите затмение Микролуны и множество метеорные дождей - даты

10:46:387/6/2021,СЕБАСТЬЯН KETTLEYФото: pixabay.com
0

Частичное лунное затмение начнется 19 ноября. 28 июля - метеоритный дождь Дельта-Акварииды.

Астрономические события включают частичное затмение Микролуны в середине ноября и два метеорных дождя

Любителей астрономии ждет угощение: лунные затмения и метеоритные дожди будут сопровождать нас до конца года. Астроном поделился некоторыми из самых захватывающих зрелищ, на которые стоит обратить внимание в ближайшие несколько месяцев.
Пока что это было захватывающее время для любителей наблюдать за небом: четыре суперлуны, частичное солнечное затмение и Кровавая луна в быстрой последовательности. А астрономический прогноз показывает, что ситуация скоро улучшится с появлением ряда громких метеорных дождей и еще большего количества затмений. Д-р Дэниел Браун, астроном из Университета Ноттингем Трент, поделился с Express.co.uk тремя своими главными событиями на ближайшие месяцы.
Эти астрономические события включают частичное затмение Микролуны в середине ноября и два метеорных дождя, один из которых не за горами.

Доктор Браун сказал: «Мы сможем увидеть небольшую часть частичного лунного затмения в этом году, когда Луна зайдет утром 19 ноября, но условия для этого действительно плохие. Становится еще хуже, из-за солнечного затмения 4 декабря вам нужно будет отправиться в Антарктику».

Частичное лунное затмение Микролуны:

19 ноября этого года Полнолуние появится в апогее Луны - на самом дальнем расстоянии от Земли.

Это полная противоположность Суперлунии, когда лунный шар находится в перигее - самом близком расстоянии от Земли.

Говорят, что микролуна немного меньше и тусклее, чем обычная полная луна или суперлуна, но разница слишком мала, чтобы ее можно было заметить невооруженным глазом.

Тогда это хорошо, Луна будет частично закрыта земной тенью этой ночью - еще более захватывающее зрелище.

Частичное лунное затмение начнется 19 ноября примерно в 7:18 по московскому времени и будет видно из Великобритании.

К сожалению, к моменту максимального затмения - средней точки затмения - он пройдет под горизонтом.

Метеорный поток Персеиды и Геминиды:

Вам может быть интереснее увидеть Персеиды и Геминиды.

Это одни из самых популярных кольцевых ливней, которые славятся своими обильными пиками.

-Лучше следить за падающими звездами во время Персеид этого года, который состоится с 16 по 23 августа, достигнув пика с 12 по 13 августа. Еще один хороший момент - это Геминиды в конце года с 3 по 16 декабря, достигая пика 14 декабря, - говорит доктор Браун.

Персеиды прибудут в этом году с 17 июля и продлятся до 24 августа.

Пик ливня, когда мы видим наибольшее количество метеоров одновременно, наступит в ночь с 12 на 13 августа.

По оценкам астрономов, во время пика дождя в час будет образовываться от 120 до 150 падающих звезд.

Эти быстро движущиеся метеоры являются пыльными обломками кометы Свифта-Таттла.

Лучшее время, чтобы увидеть дождь - между полуночью и рассветом, когда небо наиболее темное.

Метеоры Персеиды названы в честь их радианта - очевидной точки происхождения - который находится в созвездии Персея.

Радиант находится довольно низко в небе, поэтому у вас может быть даже шанс увидеть метеоры уже на закате.

Благодаря обильному пику Персеиды считаются лучшим дождем года.

Душа Геминид последует в декабре, начиная с 3 декабря и заканчивая 14 декабря.

Это гораздо более короткий душ, поэтому обратите внимание на ночное небо в эти ночи.

Пик Геминид наступит 16 декабря с более чем 120 метеорами в час.

Геминиды и Квадрантиды - единственные два крупных потока, связанных не с кометой, а с астероидом.

Впервые зарегистрированный в 1862 году, поток с каждым годом становится все более интенсивным.

Как и Персеиды, метеоры появятся в небе из созвездия - Близнецы-Близнецы.

Другие события, которых стоит ждать:

Год полон астрономических чудес, каждое из которых дает возможность узнать что-то новое о нашем месте во Вселенной.

Доктор Браун сказал: «В целом, смотреть в темное небо и замечать, что происходит, - это самое полезное. Так что выходите туда и наслаждайтесь просмотром».


  • 28 июля - метеоритный дождь Дельта-Акварииды.
  • 22 сентября - сентябрь / Осеннее равноденствие.
  • 7 октября - Метеоритный дождь Дракониды.
  • 21 октября - Метеоритный дождь Ориониды.
  • 4 ноября - Метеоритный дождь Тауриды.
  • 17 ноября - Метеоритный дождь Леониды.
  • 21 декабря - декабрь / зимнее солнцестояние.
  • 21 декабря - Метеоритный дождь Урсиды.

Доктор Браун сказал: «В целом, смотреть в темное небо и замечать, что происходит, - это самое полезное. Так что выходите туда и наслаждайтесь просмотром».

  • 28 июля - метеоритный дождь Дельта-Акварииды.

  • 22 сентября - сентябрь / Осеннее равноденствие.

  • 7 октября - Метеоритный дождь Дракониды.

  • 21 октября - Метеоритный дождь Ориониды.

  • 4 ноября - Метеоритный дождь Тауриды.

  • 17 ноября - Метеоритный дождь Леониды.

  • 21 декабря - декабрь / зимнее солнцестояние.

  • 21 декабря - Метеоритный дождь Урсиды.


Источник: express.co.uk

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
Как Путин отреагировал на смерть Владимира Меньшова
Топ-8 мировых звёзд, которые не любят Россию
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав предупредил о поражении половых органов из-за COVID
Сборной России не будет на Олимпиаде в Токио
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Это невосполнимая утрата»: речь Путина о смерти Меньшова
космосастероидзвездысозвездиеметеор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какого события ждёте от космоса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Астрономический календарь на 2021 год: не пропустите затмение Микролуны и множество метеорные дождей - даты
10:46:38 7/6/2021
Астрономический календарь на 2021 год: не пропустите затмение Микролуны и множество метеорные дождей - даты
БердскВ топ-3 по пьяному вождению за неделю попал Бердск: Поставлен рекорд по поимке нетрезвых водителей в регионе
10:35:55 7/6/2021
В топ-3 по пьяному вождению за неделю попал Бердск: Поставлен рекорд по поимке нетрезвых водителей в регионе
Пьяную рождественскую комету 46P / Wirtanen обнаружили астрономы: она содержит «аномально высокие» уровни алкоголя
10:34:41 7/6/2021
Пьяную рождественскую комету 46P / Wirtanen обнаружили астрономы: она содержит «аномально высокие» уровни алкоголя
Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые
10:30:10 7/6/2021
Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые
Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"
10:22:21 7/6/2021
Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"
20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
10:20:08 7/6/2021
20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы
10:04:29 7/6/2021
Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы
Что будет у iPhone 13: какие слухи ходят о новом беспроводном зарядном устройстве
9:59:27 7/6/2021
Что будет у iPhone 13: какие слухи ходят о новом беспроводном зарядном устройстве
Ограничения по России: где потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации
9:50:47 7/6/2021
Ограничения по России: где потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации
Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле
9:48:41 7/6/2021
Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле